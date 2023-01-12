سياسة
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تويتر ينفي وجود ثغرة بأنظمة الشركة تسببت في تسريب بيانات المستخدمين
أكدت شركة تويتر أنه لا يوجد دليل على أن البيانات التي جرى اكتشاف تسريبها في وقت سابق، سُربت من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة الشركة. ورجحت بأن تكون البيانات المسربة مجموعة من البيانات المتاحة للجمهور على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة.
تويتر ينفي وجود ثغرة بأنظمة الشركة تسببت في تسريب بيانات المستخدمين
رصد "تويتر" في يناير/كانون الثاني 2023 محاولة بيع بيانات 200 مليون مستخدم / صورة: AFP
12 يناير 2023

قالت شركة تويتر إنه لا يوجد دليل على أن البيانات التي بيعت في الآونة الأخيرة عبر الإنترنت سُربت من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة الشركة.

وكانت الشركة قالت إن بيانات 5.4 مليون حساب تعرضت للاختراق بسبب خلل اكتشفته أوائل العام الماضي، قبل أن تصلحه وتكشف عنه خلال الصيف.

وقال موقع تويتر في منشور على مدونة إن 600 مليون من بيانات المستخدمين الأخرى "لا يمكن ربطها بالحادثة التي جرى الإبلاغ عنها سابقاً، ولا بأي حادثة جديدة".

وأضاف: "لا يوجد دليل على أن البيانات التي بيعت عبر الإنترنت تسنى الحصول عليها من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة تويتر. من المحتمل أن تكون البيانات مجموعة من البيانات المتاحة بالفعل للجمهور على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة".

وأخبرت شركة وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين في أغسطس/آب من العام الماضي بأن ثغرة في النظام كشفت عن حسابات مستخدمين على تويتر من خلال إرسال عنوان بريدهم الإلكتروني أو رقم هاتفهم بعد أن علمت الشركة بذلك قبل أشهر.

وفي ديسمبر/كانون الأول زعمت تقارير إعلامية أن شخصاً ما مكنه من الوصول إلى أكثر من 400 مليون بريد إلكتروني وأرقام هواتف لمستخدمين مرتبطين بتويتر، وأن البيانات سُربت من خلال الثغرة الأمنية نفسها التي اكتُشفت في يناير/كانون الثاني 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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