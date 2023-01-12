سياسة
3 دقيقة قراءة
عطل أم هجوم إلكتروني؟.. تَعرَّف سبب توقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة
أجبر عطل تقني هيئة الطيران المدني الأمريكي على تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة من الولايات المتحدة مؤقتاً صباح الأربعاء، قبل إعلان عودة الرحلات الجوية إلى طبيعتها، فيما استبعد البيت الأبيض فرضية وقوع هجوم إلكتروني في هذه المرحلة.
عطل أم هجوم إلكتروني؟.. تَعرَّف سبب توقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة
تسبب خلل تقني في نظام Notam بالاضطرابات التي شهدتها الرحلات الجوية الداخلية في الولايات المتحدة / صورة: AP
12 يناير 2023

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الاضطرابات التي شهدتها الرحلات الجوية الداخلية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء ترجع إلى خلل تقني بنظام مهم يرسل تنبيهات عن معلومات سلامة طواقم الطائرات.

ورفعت هيئة الطيران المدني عند الساعة 09:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 ت.غ) الحظر الذي منعت بموجبه كل عمليات الإقلاع وأكدت في تغريدة أن "العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجاً في كل أنحاء الولايات المتحدة".

ويُعرف النظام باسم "تنبيهات المهمات الجوية" (Notam)، ويُعدّ وسيلة حيوية للحفاظ على سلامة الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

ويعمل بشكل منفصل عن نظام مراقبة الملاحة الجوية، إذ يُستخدم لإرسال إخطارات إلى الطيارين لإنذارهم بأي مخاطر محتملة.

ويرصد نظام "نوتام" كل شيء يمكن أن يؤثر في الطائرات في الجو، مثل أسراب الطيور. ويتوجب على الطيارين فحص النظام قبل الإقلاع من المطارات.

لكن هذا النظام تعطل ليلة الثلاثاء، مما دفع الوكالة الأمريكية المسؤولة عن السلامة الجوية، إدارة الطيران الفيدرالية، إلى استخدام خط هاتفي ساخن كوسيلة احتياطية للتواصل مع الطيارين.

وقدّمت إدارة الطيران الفيدرالية القليل من التفاصيل حول سبب تعطل نظام "نوتام"، لكن البيت الأبيض قال إنه لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني "في الوقت الحالي".

وقالت الإدارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها في تويتر إن العطل الذي يُعدّ الأول من نوعه على مدار 20 عاماً، وقع بسبب "تلف ملف بيانات"، مؤكدة أنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني.

وقد تأثرت المطارات في عموم الولايات المتحدة بسبب هذا الخلل، وشمل ذلك آلاف الرحلات الجوية كانت مقررة يوم الأربعاء. ولكن إدارة الطيران أعلنت استئناف الرحلات بصورة تدريجية، في وقت لاحق.

بدوره دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء "تحقيق شامل" في ما حدث، حسب متحدث باسم البيت الأبيض.

كيف يعمل نظام "نوتام"؟

استُحدث نظام "نوتام" عام 1947، وكان في البداية يعتمد على الهاتف.

وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021 كان النظام يُعرف باسم "Notice to Airmen"، لكن السلطات غيرت الاسم بعد ذلك إلى "Notice to Air Missions" .

ويمكن الوصول إلى النظام عبر بوابة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران الفيدرالية. ويستخدم المعلومات التي يتيحها النظام مشغلو الطائرات المُسيّرة والطيارون على متن الطائرات على حد سواء.

وتكتب تنبيهات "نوتام" من خلال خليط من الاختصارات، وهي تشمل تحذيرات من الإنشاءات الجارية، وإخطارات بشأن إشارات الأمان المعطلة أو أبراج الملاحة الجوية، وغيرها من المخاطر القريبة التي يتعين الانتباه إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us