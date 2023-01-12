أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الاضطرابات التي شهدتها الرحلات الجوية الداخلية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء ترجع إلى خلل تقني بنظام مهم يرسل تنبيهات عن معلومات سلامة طواقم الطائرات.

ورفعت هيئة الطيران المدني عند الساعة 09:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 ت.غ) الحظر الذي منعت بموجبه كل عمليات الإقلاع وأكدت في تغريدة أن "العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجاً في كل أنحاء الولايات المتحدة".

ويُعرف النظام باسم "تنبيهات المهمات الجوية" (Notam)، ويُعدّ وسيلة حيوية للحفاظ على سلامة الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

ويعمل بشكل منفصل عن نظام مراقبة الملاحة الجوية، إذ يُستخدم لإرسال إخطارات إلى الطيارين لإنذارهم بأي مخاطر محتملة.

ويرصد نظام "نوتام" كل شيء يمكن أن يؤثر في الطائرات في الجو، مثل أسراب الطيور. ويتوجب على الطيارين فحص النظام قبل الإقلاع من المطارات.

لكن هذا النظام تعطل ليلة الثلاثاء، مما دفع الوكالة الأمريكية المسؤولة عن السلامة الجوية، إدارة الطيران الفيدرالية، إلى استخدام خط هاتفي ساخن كوسيلة احتياطية للتواصل مع الطيارين.

وقدّمت إدارة الطيران الفيدرالية القليل من التفاصيل حول سبب تعطل نظام "نوتام"، لكن البيت الأبيض قال إنه لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني "في الوقت الحالي".

وقالت الإدارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها في تويتر إن العطل الذي يُعدّ الأول من نوعه على مدار 20 عاماً، وقع بسبب "تلف ملف بيانات"، مؤكدة أنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني.

وقد تأثرت المطارات في عموم الولايات المتحدة بسبب هذا الخلل، وشمل ذلك آلاف الرحلات الجوية كانت مقررة يوم الأربعاء. ولكن إدارة الطيران أعلنت استئناف الرحلات بصورة تدريجية، في وقت لاحق.

بدوره دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء "تحقيق شامل" في ما حدث، حسب متحدث باسم البيت الأبيض.

كيف يعمل نظام "نوتام"؟

استُحدث نظام "نوتام" عام 1947، وكان في البداية يعتمد على الهاتف.

وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021 كان النظام يُعرف باسم "Notice to Airmen"، لكن السلطات غيرت الاسم بعد ذلك إلى "Notice to Air Missions" .

ويمكن الوصول إلى النظام عبر بوابة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران الفيدرالية. ويستخدم المعلومات التي يتيحها النظام مشغلو الطائرات المُسيّرة والطيارون على متن الطائرات على حد سواء.

وتكتب تنبيهات "نوتام" من خلال خليط من الاختصارات، وهي تشمل تحذيرات من الإنشاءات الجارية، وإخطارات بشأن إشارات الأمان المعطلة أو أبراج الملاحة الجوية، وغيرها من المخاطر القريبة التي يتعين الانتباه إليها.