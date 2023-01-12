أيدت المحكمة الدستورية في سلوفينيا الخميس قرار البرلمان منع إجراء استفتاء بشأن زواج المثليين وتبني أطفال من قبل أزواج من نفس الجنس.

وقالت المحكمة في بيان إن الاستفتاء "غير مقبول وغير دستوري".

وعقب تصويت البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2022 برفض إجراء استفتاء بشأن المساواة في الزواج، تقدمت منظمة غير حكومية بطلب إلى المحكمة الدستورية لنقض القرار.

وجاء في بيان المحكمة: "قرر البرلمان أن الاستفتاء على زواج الأشخاص من نفس الجنس أمر غير مقبول".

وأضاف: "قيمنا هذا القرار بما يتماشى مع الطلب الذي تلقيناه، إذ وافق سبعة أعضاء على قرار البرلمان، وعبر واحد عن رأي مخالف".

وأوضحت المحكمة أن "من المقبول قانوناً في هذا البلد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين. ولكن من غير القانوني للشركاء من نفس الجنس إقامة علاقة رسمية، ولا يمكنهم تبني أطفال"، وفق البيان.