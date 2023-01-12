سياسة
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"غير مقبول وغير دستوري".. سلوفينيا تمنع إجراء استفتاء بشأن زواج المثليين
قضت المحكمة الدستورية في سلوفينيا بمنع إجراء استفتاء بشأن زواج المثليين وتبنّي أطفال من قبل أزواج من نفس الجنس، تأييداً لقرار البرلمان. واعتبرت المحكمة الاستفتاء غير دستوري.
"غير مقبول وغير دستوري".. سلوفينيا تمنع إجراء استفتاء بشأن زواج المثليين
 سلوفينيا تمنع إجراء استفتاء بشأن زواج المثليين / Others
12 يناير 2023

أيدت المحكمة الدستورية في سلوفينيا الخميس قرار البرلمان منع إجراء استفتاء بشأن زواج المثليين وتبني أطفال من قبل أزواج من نفس الجنس.

وقالت المحكمة في بيان إن الاستفتاء "غير مقبول وغير دستوري".

وعقب تصويت البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2022 برفض إجراء استفتاء بشأن المساواة في الزواج، تقدمت منظمة غير حكومية بطلب إلى المحكمة الدستورية لنقض القرار.

وجاء في بيان المحكمة: "قرر البرلمان أن الاستفتاء على زواج الأشخاص من نفس الجنس أمر غير مقبول".

وأضاف: "قيمنا هذا القرار بما يتماشى مع الطلب الذي تلقيناه، إذ وافق سبعة أعضاء على قرار البرلمان، وعبر واحد عن رأي مخالف".

وأوضحت المحكمة أن "من المقبول قانوناً في هذا البلد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين. ولكن من غير القانوني للشركاء من نفس الجنس إقامة علاقة رسمية، ولا يمكنهم تبني أطفال"، وفق البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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