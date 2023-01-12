​​​​​​​استشهد فلسطيني الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عقب اقتحامه مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاماً) بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم قلنديا".

وأوضح شهود عيان للأناضول أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم قلنديا وشرعت بعملية تفتيش عدد من المنازل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

كما اعتقل الاحتلال 14 شخصاً خلال اقتحامه مخيم قلنديا للاجئين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الجيش الإسرائيلي "نفّذ فجر الخميس حملة اعتقالات طالت 19 مواطناً من مدن وبلدات بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية".

اقتحام نابلس

وفي نابلس أصيب 3 فلسطينيين الخميس برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن طواقمها "تعاملت مع 3 إصابات خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس".

وأوضحت أن "جميع الإصابات بالرصاص الحي"، واصفة إياها "بالمستقرة".

وصباح الخميس قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابس وحاصرت البلدة القديمة وسط سماع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين في محيط البلدة القديمة.

ومنذ عدة أشهر يُجري جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام لنابلس وبلدتها القديمة لملاحقة جماعة "عرين الأسود" المسلحة، حيث قتل واعتقل عدداً من أفرادها.

وظهرت "عرين الأسود" علناً في عرض عسكري مطلع سبتمبر/أيلول الماضي في البلدة القديمة بنابلس، وينتمي أفرادها إلى مختلف الفصائل الفلسطينية.