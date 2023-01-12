سياسة
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سيارة "توغ" التركية تتألق في الولايات المتحدة والصحافة الهولندية تشيد بها
شاركت السيارة التركية TOGG محلية الصنع بالكامل في معرض CES الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. وسلطت الصحافة الهولندية الضوء على السيارة التركية الكهربائية، وقالت إنها تركت بصمة واضحة في ظهورها المتألق بالمعرض.
سيارة "توغ" التركية تتألق في الولايات المتحدة والصحافة الهولندية تشيد بها
سيارة "توغ" التركية تتألق في الولايات المتحدة والصحافة الهولندية تتغنى بها / صورة: AA
12 يناير 2023

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة TOGG للسيارات المحلية في تركيا، التي ستبدأ تلقي الطلبات بتركيا بدءاً من فبراير/شباط المقبل، إلى الصحافة الهولندية، وأعلن بدء جولة TOGG الأوروبية.

ونشرت مجلة السيارات أوتوويك التي تُنشر في هولندا تفاصيل المقابلة مع كورجان قرة قاش (الرئيس التنفيذي لشركة توغ).

وقال قرة قاش إن إنتاج السيارة سيركز عل السوق المحلية أولاً، وذكر أنها سوف تُصدّر إلى وسط وشمال أوروبا في وقت لاحق. مشيراً إلى أن السيارة ستُطرح في الأسواق المحلية الهولندية بحلول عام 2025.

واستطاعت السيارة التركية حفر اسمها في عالم السيارات بميزاتها المتعددة، "ما سيمكننا من المنافسة في الأسواق الخارجية" حسب تصريحات قرة قاش في معرض CES بالولايات المتحدة الأمريكية.

ستبدأ مع الفئة C

وستنتج Togg مبدئياً سيارة من طراز SUV (الدفع الرباعي) فئة C، تعقبها فئتان أخريان.

وتنتج Togg أيضاً سيارة من طراز سيدان يبلغ مداها نحو 500 كيلومتر لكل شحنة وتبلغ قدرتها 400 حصان، ونوع Fastback، جنباً إلى جنب مع سيارات الدفع الرباعي من الفئة C.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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