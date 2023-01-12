تحدث الرئيس التنفيذي لشركة TOGG للسيارات المحلية في تركيا، التي ستبدأ تلقي الطلبات بتركيا بدءاً من فبراير/شباط المقبل، إلى الصحافة الهولندية، وأعلن بدء جولة TOGG الأوروبية.

ونشرت مجلة السيارات أوتوويك التي تُنشر في هولندا تفاصيل المقابلة مع كورجان قرة قاش (الرئيس التنفيذي لشركة توغ).

وقال قرة قاش إن إنتاج السيارة سيركز عل السوق المحلية أولاً، وذكر أنها سوف تُصدّر إلى وسط وشمال أوروبا في وقت لاحق. مشيراً إلى أن السيارة ستُطرح في الأسواق المحلية الهولندية بحلول عام 2025.

واستطاعت السيارة التركية حفر اسمها في عالم السيارات بميزاتها المتعددة، "ما سيمكننا من المنافسة في الأسواق الخارجية" حسب تصريحات قرة قاش في معرض CES بالولايات المتحدة الأمريكية.

ستبدأ مع الفئة C

وستنتج Togg مبدئياً سيارة من طراز SUV (الدفع الرباعي) فئة C، تعقبها فئتان أخريان.

وتنتج Togg أيضاً سيارة من طراز سيدان يبلغ مداها نحو 500 كيلومتر لكل شحنة وتبلغ قدرتها 400 حصان، ونوع Fastback، جنباً إلى جنب مع سيارات الدفع الرباعي من الفئة C.