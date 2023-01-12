سياسة
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حجم قطاع الألعاب في تركيا يتجاوز مليار دولار في 2022
وصل حجم قطاع الألعاب والترفيه في تركيا  إلى مليار و200 مليون دولار بحلول نهاية عام 2022. وتبلغ حصة تركيا من القطاع العالمي، حوالي 1%. وتصل صادرات تركيا من الألعاب إلى أسواق أكثر من 120 دولة.
حجم قطاع الألعاب في تركيا يتجاوز مليار دولار في 2022
وصلت الصادرات التركية من الألعاب إلى أسواق أكثر من 120 دولة  / صورة: AA
12 يناير 2023

قالت المديرة العامة لشركة "توريكس" لتنظيم المعارض، نرجس أصلان، إن حجم قطاع الألعاب والترفيه في تركيا، بلغ ملياراً و200 مليون دولار بحلول نهاية العام 2022.

وأضافت في كلمة الخميس، خلال افتتاح معرض للألعاب والترفيه في إسطنبول، أن إجمالي قيمة قطاع الألعاب والترفيه حول العالم، وصل إلى قرابة 100 مليار دولار.

وتبلغ حصة تركيا من القطاع العالمي، حوالي 1%، حسب أصلان التي أفادت أن الصادرات التركية من الألعاب تصل إلى أسواق أكثر من 120 دولة.

وأكدت وجود طلب كبير من الخارج على المنتجات التركية من الألعاب.

ومعرض الألعاب والترفيه المقام في مركز إسطنبول للمعارض، من المقرر أن يتواصل حتى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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