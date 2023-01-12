سياسة
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جاوش أوغلو: 5 ملايين طن من الحبوب وصلت إلى جنوب الصحراء الإفريقية
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن حوالي 5 ملايين طن من الحبوب وصلت دول جنوب الصحراء الإفريقية منذ توقيع اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا. وبيّن أن أكثر من 60% من الحبوب المصدرة عبر البحر الأسود وصلت إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
جاوش أوغلو: 5 ملايين طن من الحبوب وصلت إلى جنوب الصحراء الإفريقية
جاوش أوغلو: 5 ملايين طن من الحبوب وصلت جنوب الصحراء الإفريقية. / صورة: AA
12 يناير 2023

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أنّ أكثر من 5 ملايين طن من الحبوب وصلت إلى دول جنوب الصحراء الإفريقية منذ توقيع اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي فنسنت بيروتا في العاصمة الرواندية كيغالي.

وأشار جاوش أوغلو إلى أنّ اتفاقية الحبوب منذ توقيعها أفرجت عن أكثر من 17 مليون طن من الحبوب وصلت إلى دول العالم عبر البحر الأسود.

وبيّن أنّ أكثر من 60% من الحبوب الأوكرانية المُصدّرة عبر البحر الأسود وصلت إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وحسب جاوش أوغلو، بحث الجانبان في اجتماعهما قبيل المؤتمر الصحفي العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والصناعات الدفاعية والثقافة والتعليم.

وشدّد جاوش أوغلو على رغبة الحكومة التركية في تفعيل الاستشارة السياسية بين البلدين، وتأسيس مجموعة صداقة برلمانية بينهما.

ولفت إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين 5 أضعاف في آخر 3 سنوات، وإلى أهمية زيادتها وجعلها متكافئة لكلا البلدين في المستقبل.

وبلغ حجم الاستثمارات التركية في رواندا نصف مليار دولار وتشكل 13% من حجم الاستثمارات الخارجية، وفي مقدمتها الاستثمارات في قطاعات السياحة والطاقة والإنشاءات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا، إن حجم الاستثمارات التركية في بلاده وصل إلى نصف مليار دولار.

وأشار "بيروتا" إلى وجود اتفاقيات بين تركيا ورواندا في العديد من المجالات، أبرزها التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والتعليم والثقافة الدبلوماسية.

وأضاف أنه بحث مع جاوش أوغلو سبل توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافية بين البلدين، بينها اتفاقية تسمح لوقف المعارف التركي بالنشاط في رواندا.

وتجري الخطوط الجوية التركية يومياً رحلات بين إسطنبول والعاصمة كيغالي حسب جاوش أوغلو.

ويدرس أكثر من 185 طالباً رواندياً في تركيا مستفيدين من برنامج المنح التركية.

ويشرف معهد "يونس إمره" التركي على تدريس اللغة التركية للروانديين، إلى جانب فتح مركز له في جامعة رواندا، حيث أعرب جاوش أوغلو عن سعادته للإقبال الكبير للروانديين على تعلم اللغة التركية.

وأعلن أنّ الجانبين التركي والرواندي وقّعا اتفاقيتي تعاون في مجال الثقافة والمعلوماتية والابتكار، وزيادة التعاون في مجال الأمن والصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أنه سيلتقي بالرئيس الرواندي بول كاغامه وسيسلمه خلالها دعوة من نظيره رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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