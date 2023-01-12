يواصل أنصار تنظيم PKK الإرهابي في السويد استفزازاتهم ضد تركيا.

وتجمعت مجموعة من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في العاصمة ستوكهولم، الخميس، وعلقوا دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مقطعاً مصوّراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها.

وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

المنشور الذي أشار إلى تنظيم مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في 21 يناير/كانون الثاني الجاري في ستوكهولم، تضمن تعليقات مهينة لفتت الأنظار.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، عرض عناصر على صلة بتنظيم PKK الإرهابي مشاهد على مبنى السفارة التركية في ستوكهولم تتضمن دعاية للتنظيم الإرهابي ومحتوى مسيئاً للرئيس أردوغان، لتستدعي وزارة الخارجية التركية على إثرها السفير السويدي لدى أنقرة، ستافان هيرستروم، احتجاجاً على العمل وتنديداً به.