سياسة
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تركّز على ملف الكهرباء.. رئيس الوزراء العراقي يجري زيارة رسمية إلى ألمانيا
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يجري زيارة رسمية إلى ألمانيا ستركّز خصوصاً على قضايا الطاقة والكهرباء. ووفق السوداني ستستمر الزيارة مدة يومين، يلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتز وكبار المسؤولين.
تركّز على ملف الكهرباء.. رئيس الوزراء العراقي يجري زيارة رسمية إلى ألمانيا
 السوداني:  سيجري توقيع مذكرة تفاهم تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس / صورة: AFP
12 يناير 2023

يجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة رسمية إلى ألمانيا ستركّز خصوصاً على قضايا الطاقة والكهرباء، وتوقيع مذكرة تفاهم للنهوض بهذا القطاع الذي يعاني من مشاكل في العراق، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الخميس.

وقال السوداني قبيل مغادرته بغداد الخميس على رأس وفد حكومي رفيع، إن الزيارة التي تستمر يومين ويلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتز ومسؤولين كباراً، تتضمّن "بنوداً مهمة تتعلق بالكهرباء".

وأوضح أنه "سيجري توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع".

وأضاف أن "المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة...

وستوفر كُلفاً بحدود 20% وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية".

ويعاني العراق، الذي أنهكته عقود من الحروب والنزاعات وأثقله الفساد، من نقص كبير في التيار الكهربائي، على الرغم من أنه بلد غني بالنفط.

ويعتمد السكان لتعويض النقص في الكهرباء التي تنقطع يومياً بين أربع إلى عشر ساعات في فصل الصيف، على المولدات الكهربائية الخاصة.

ولمواجهة النقص في الطاقة، تحاول السلطات العراقية التي تعتمد، بشكل كبير للحصول على الكهرباء والغاز لتشغيل محطاتها، على جارتها إيران، تنويع مصادرها وزيادة الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، قال السوداني إن الزيارة سوف تتضمن الحديث عن "فرص مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرص أخرى في قطاع البتروكيمياويات".

ويشكّل وقف حرق الغاز المصاحب للنفط واحداً من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة العراقية، إذ يمكن الاستفادة من هذا الغاز في توليد الكهرباء.

كذلك، ستتطرق الزيارة إلى "محور التغيرات المناخية" و"المبادرات وبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي"، وفق السوداني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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