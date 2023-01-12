أعلن باحثون، الأربعاء، أنهم عثروا على بقايا أربعة أنواع من الديناصورات، أحدها ينتمي إلى نوع ميغارابتور، في واد بمنطقة باتاغونيا في تشيلي، التي شهدت اكتشاف أحفوريات بارزة كثيرة خلال العقد الماضي.

وعُثر على المتحجرات في سيرو غيدو، في وادي لاس تشيناس في جنوب تشيلي قرب الحدود مع الأرجنتين، ونُقلت إلى مختبر العام الماضي. وقال الباحثون إنها تعود إلى أنواع ديناصورات لم يجرِ التعرف عليها قبلاً في المنطقة.

من جهته، قال مدير معهد أنتاركتيكا التشيلي (إيناخ) مارتشيلو ليبي، وهو في الفريق القائم على الاكتشاف، لوكالة الصحافة الفرنسية: "من المثير جداً من الناحية العلمية العثور على شيء لم يتم اكتشافه أو وصفه قبلاً في وادي لاس تشيناس، حيث اعتدنا العثور على بقايا أحفورية جديدة".

وتعاون معهد "إيناخ" مع جامعة تشيلي وجامعة تكساس في المهمة الاستكشافية في الوادي الواقع على بعد 2800 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.

وحدّد الباحثون بقايا أربعة أنواع من الديناصورات، أحدها من نوع ميغارابتور الذي ينتمي إلى عائلة الثيروبودات، بما في ذلك أسنان وقطع عظام.

وكان لهذه الديناصورات اللاحمة مخالب وأسنان صغيرة للتمزيق، وأطراف علوية كبيرة، ما وضعها وفقاً للبحث، في قمة السلسلة الغذائية في المنطقة التي سكنتها قبل فترة تراوح بين 66 و75 مليون سنة خلت، في نهاية العصر الطباشيري.

قال الباحث بجامعة تشيلي جاريد أموديو في بيان "إحدى الخصائص التي سمحت لنا بالتيقن من أنها تنتمي إلى نوع الميغارابتور هي، أولاً وقبل كل شيء، أن الأسنان منحنية جداً نحو الخلف".

وأشار أموديو إلى أن الباحثين حدّدوا أيضاً عينتين من نوع الأونينلاغات، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفيلوسيرابتور، لديهما "شخصية تطورية جديدة"، ما من شأنه أن يشير إلى أن هذا نوع جديد من الأونينلاغات أو ربما يمثل مجموعة مختلفة".

كما عثروا على بقايا لنوعين من الطيور: طيور النقيضة، وهي المجموعة الأكثر تنوعاً ووفرة من الطيور في حقبة الحياة الوسطى. وطيريات الذيل، وهي مجموعة مرتبطة مباشرة بالطيور الحالية.

وجُمعت بحوث العلماء في دراسة نُشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في مجلة علوم الأرض في أمريكا الجنوبية.