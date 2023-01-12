سياسة
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لرفضه القتال في أوكرانيا.. محكمة تقضي بالسجن خمس سنوات على جندي روسي
قال مسؤولون إن محكمة روسية حكمت على جندي روسي بالسجن خمس سنوات لرفضه القتال في أوكرانيا. وكانت روسيا قد أعلنت تعبئة 300 ألف رجل أواخر سبتمبر/أيلول لدعم القوات الروسية في أوكرانيا، ما تسبب في نزوح جماعي للرجال من البلاد.
لرفضه القتال في أوكرانيا.. محكمة تقضي بالسجن خمس سنوات على جندي روسي
قالت محكمة عسكرية إنها حكمت على كاندروف بالسجن خمس سنوات بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية  / صورة: Reuters
12 يناير 2023

حكمت محكمة روسية على جندي يبلغ 24 عاماً بالسجن خمس سنوات لرفضه القتال في أوكرانيا، وفق ما قال مسؤولون الخميس.

وقال المكتب الإعلامي للمحاكم في منطقة باشكورتوستان في جنوب الأورال في بيان، إن الجندي "لم يكن يريد المشاركة في عملية عسكرية خاصة" وبالتالي لم يلتحق بالخدمة في مايو/أيار 2022.

وأضاف البيان أن سلطات إنفاذ القانون عثرت على الجندي مارسيل كاندروف في سبتمبر/أيلول.

وبشكل منفصل، قالت محكمة عسكرية إنها حكمت على كاندروف بالسجن خمس سنوات بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة لأكثر من شهر.

وكانت روسيا قد أعلنت تعبئة 300 ألف رجل أواخر سبتمبر/أيلول لدعم القوات الروسية ميدانياً في أوكرانيا.

وتسبب الإعلان في نزوح جماعي للرجال من روسيا، مع فرار عدد كبير إلى دول مجاورة بما فيها أرمينيا وجورجيا وكازاخستان.

ويقول منتقدون إن العديد من الرجال الذين جرى استدعاؤهم لم يكن لديهم أي خبرة في ميدان المعركة، ولم يتلقوا سوى القليل من التدريب قبل إرسالهم إلى الجبهة.

على صعيد آخر، حكمت محكمة عسكرية في موسكو على جندي بالسجن خمس سنوات وستة أشهر بتهمة "ضرب" ضابط خلال مشادة بينهما، على ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء الأربعاء.

وأضافت "تاس" أن الجندي أعرب عن "عدم رضاه" عن تدريب العناصر التي جرى حشدها خارج موسكو.

وأثناء تحدّثه، نفخ الجندي دخان سيجارته بوجه ضابط رد بدفعه بعيداً، ما جعل الجندي يدفع الضابط في منطقة الصدر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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