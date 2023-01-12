وصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، تجمهر أنصار تنظيم PKK الإرهابي أمام مبنى البلدية في العاصمة ستوكهولم والإساءة إلى تركيا ورئيسها بأنه "مثير للاشمئزاز".

وقال بيلستروم في تغريدة على تويتر الخميس: "تصوير رئيس دولة منتخب شعبياً على أنه معلق على عمود قرب مبنى البلدية أمر مثير للاشمئزاز".

وأكّد الوزير السويدي أن حكومة بلاده تدعم المناقشات المفتوحة حول القضايا السياسية، لكنها تقف بعيداً عن خطاب الكراهية تجاه الممثلين السياسيين.

وفي وقت سابق، تجمعت مجموعة من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلقوا دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها.

وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

وتضمن المنشور دعوة إلى تنظيم مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في 21 يناير/كانون الثاني الجاري في ستوكهولم، كما تضمن تعليقات مهينة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عرض عناصر على صلة بالتنظيم مشاهد على مبنى سفارة أنقرة لدى ستوكهولم فيها دعاية للتنظيم ومحتوى يسيء إلى الرئيس أردوغان، واستدعت الخارجية التركية على إثرها سفير السويد لدى أنقرة ستافان هيرستروم، احتجاجاً على العمل وتنديداً به.