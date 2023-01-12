سياسة
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أوكرانيا.. أطباء يزيلون قنبلة يدوية غير متفجرة من صدر جندي
أزال أطباء عسكريون بالقوات المسلحة الأوكرانية قنبلة يدوية غير منفجرة من صدر جندي أوكراني. ووفق الخدمات الطبية فإن العبوة عبارة عن قنبلة من نوع "في أو جي"، بطول 4 سم تطلق من قاذفة قنابل يدوية، ومصممة للانفجار فوق الأرض.
أوكرانيا.. أطباء يزيلون قنبلة يدوية غير متفجرة من صدر جندي
تظهر الصورة القنبلة بالقرب من قلب الجندي. / صورة: General Staff of the Armed Forces of Ukraine
12 يناير 2023

تمكن أطباء عسكروين بالقوات المسلحة الأوكرانية، من إزالة قنبلة يدوية غير منفجرة من صدر جندي أوكراني.

ونشرت صفحة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك، صوراً بالأشعة السينية، قبل الجراحة وبعدها، تظهر إحداها القنبلة بالقرب من قلب الجندي.

ووفق منشور الصفحة، فقد ساعد جنديان في الإشراف على العملية لضمان تنفيذها بأمان، وأجراها الطبيب العسكري أندري فيربا، الذي يوصف بأنه "أحد أكثر الجراحين خبرة" في القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقاً للمنشور يتعافي الجندي المصاب الآن.

وتقول الخدمات الطبية إن الجراحة أجريت من دون استخدام التخثير الكهربي، وهي طريقة شائعة يستخدم فيها تيار كهربائي للسيطرة على النزيف أثناء الجراحة، والسبب أن "العبوة يمكن أن تنفجر في أي وقت".

وحتى الآن، لم يعرف تاريخ ومكان إصابة الجندي في أرض المعركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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