تمكن أطباء عسكروين بالقوات المسلحة الأوكرانية، من إزالة قنبلة يدوية غير منفجرة من صدر جندي أوكراني.

ونشرت صفحة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك، صوراً بالأشعة السينية، قبل الجراحة وبعدها، تظهر إحداها القنبلة بالقرب من قلب الجندي.

ووفق منشور الصفحة، فقد ساعد جنديان في الإشراف على العملية لضمان تنفيذها بأمان، وأجراها الطبيب العسكري أندري فيربا، الذي يوصف بأنه "أحد أكثر الجراحين خبرة" في القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقاً للمنشور يتعافي الجندي المصاب الآن.

وتقول الخدمات الطبية إن الجراحة أجريت من دون استخدام التخثير الكهربي، وهي طريقة شائعة يستخدم فيها تيار كهربائي للسيطرة على النزيف أثناء الجراحة، والسبب أن "العبوة يمكن أن تنفجر في أي وقت".

وحتى الآن، لم يعرف تاريخ ومكان إصابة الجندي في أرض المعركة.