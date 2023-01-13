قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس إن تنظيم PKK/YPG الإرهابي يزرع الألغام في طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك بتصريح لقناة TRT الحكومية علق فيه على تجمع عدد من أنصار PKK الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي بالعاصمة السويدية استوكهولم الخميس وتعليق دمية تصور الرئيس رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

وأوضح جاوش أوغلو أن إزالة هذه الألغام أو السير فوقها خيار عائد إلى السويد.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي يواصل استفزازاته في السويد، مبيناً أن الهدف الرئيسي لـPKK ليس الرئيس أردوغان فحسب بل عموم تركيا.

وتابع: "التنظيم الإرهابي يستهدف السويد أيضاً ويحاول عرقلة عضويتها في الناتو لذا يواصل استفزازاته وممارساته الإرهابية هناك".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السويدي في أنقرة، وجرى إبلاغه بالاستياء الشديد من الاستفزاز في استوكهولم.

"السويد لم تلتزم معظم التعهدات"

من جهته قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن بلاده لا يمكنها إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في وقت تسمح به استوكهولم للتنظيمات الإرهابية وأنصارها على أراضيها بكل أنواع الأنشطة المعادية لتركيا تحت ذريعة الديمقراطية.

وأضاف في تصريح لقناة "أي خبر" التركية الخميس: "لا يمكننا أن نتسامح مع سماح استوكهولم لهذه الأنشطة لأعضاء التنظيمات الإرهابية وأنصارهم باسم الديمقراطية، ولا يمكننا إعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو، يتعين على استوكهولم أن تفهم ذلك".

وأكد أوقطاي أن "السويد لم تلتزم معظم التعهدات بخصوص الاتفاق الثلاثي لغاية اليوم، وأنها لم تتمكن من تفهُّم جدية تركيا".

وشدد على أنه ما دامت السويد مستمرة في احتضان التنظيمات الإرهابية، فإن انضمامها إلى الناتو لن يكون أكثر من حلم.

وأشار إلى أن تركيا أرسلت قائمة إلى الدول المعنية بشأن تسليم الإرهابيين لها، إلا أنهم لم يروا بعد تسليم أي إرهابي من تلك القائمة.

ولفت إلى أن بلاده لا تزال تريد تصديق أن حكومة السويد الجديدة لديها نوايا حسنة وأنه ينبغي استبدال الكلمات لتحل محلها الأفعال، مؤكداً أنهم يريدون وفاء السويد وفنلندا بكل بند مذكور بالتعهد الثلاثي.

وشدد أوقطاي على أن تركيا لا تتوقع فقط أن يجري تطهير استوكهولم من الإرهابيين بل جميع الشوارع السويدية، وإنهاء جميع أنواع الأنشطة الإرهابية ضد تركيا.

أعمال استفزازية

وفي وقت سابق الخميس تجمعت مجموعة من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في استوكهولم، وتعليق دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

وتضمن المنشور دعوة لتنظيم مظاهرة مناهضة للناتو في 21 يناير/كانون الثاني الجاري باستوكهولم، كما تضمَّن تعليقات مهينة.

والخميس استدعت وزارة الخارجية التركية سفير استوكهولم لدى أنقرة وأبلغته رفضها دعاية أنصار تنظيم PKK الإرهابي بالسويد التي استهدفت تركيا ورئيسها أردوغان.