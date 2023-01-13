سياسة
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زيلينسكي يتعهد بدعم قواته بسوليدار وقمة أوكرانية-أوروبية بكييف الشهر المقبل
أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية بمدينة سوليدار الشرقية تتشبث بمواقعها وتُلحق بالقوات الروسية خسائر فادحة. في وقت أعلن به مسؤولون أوروبيون كبار عزمهم زيارة كييف للقاء أعضاء بالحكومة الأوكرانية في الثاني من فبراير/شباط المقبل.
زيلينسكي يتعهد بدعم قواته بسوليدار وقمة أوكرانية-أوروبية بكييف الشهر المقبل
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتمسك بمواقعها في سوليدار وخسائر فادحة للروس / صورة: AFP
13 يناير 2023

تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بتوفير "كلّ ما يلزم" من عتاد لقواته التي تقاوم الهجمات الروسية على باخموت وسوليدار، المدينتين الواقعتين شرق البلاد واللتين تسعى روسيا للسيطرة عليهما بأيّ ثمن لتغيير مسار الحرب.

وقال زيلينسكي على فيسبوك بعد اجتماع مع هيئة الأركان: "أريد أن أشير إلى أنّ الوحدات التي تدافع عن هاتين المدينتين ستزوَّد بالذخيرة وبكلّ ما يلزم بسرعة وبشكل غير منقطع".

وأكد أن القوات الأوكرانية في سوليدار تتشبث بمواقعها وتُلحق بالقوات الروسية خسائر فادحة.

وأضاف زيلينسكي أنه التقى كبار القادة العسكريين أمس الخميس وحلل بالتفصيل التعزيزات المطلوبة بمعركة سوليدار والبلدات المجاورة والخطوات التي ينبغي اتخاذها الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق أكّدت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أنّ "الوضع صعب" على الجيش الأوكراني في سوليدار منذ أيام، مشيرة إلى أنّ "المعارك الأشرس والأعنف" تواصلت الخميس مع القوات الروسية.

وسوليدار التي كانت تشتهر بمناجم الملح تقع على مسافة 15 كيلومتراً شمال شرق باخموت التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر.

مسؤولون أوروبيون يزورون أوكرانيا

يزور أكثر من عشرة مسؤولين أوروبيين كبار كييف للقاء أعضاء في الحكومة الأوكرانية في الثاني من فبراير/شباط المقبل عشية قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على ما أفادت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية الخميس.

ويلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في الثالث من فبراير لبحث الدعم المالي والعسكري بمواجهة الهجوم الروسي على البلاد.

وسبق للرئاسة الأوكرانية أن أعلنت أنّ القمة ستُعقد في كييف، إلا أنّ المجلس الأوروبي لم يحدّد مكان انعقادها.

وأفادت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية دانا سينانت لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ "نحو 15 مفوّضاً" أوروبياً من أصل 27 قد يزورون كييف للمشاركة في الاجتماع.

وأوضحت أنّ المفوضين الذين سيشاركون في الاجتماع هم الذين يتولون شؤوناً تهم أوكرانيا مثل "القضايا المالية ومسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والطاقة"، مضيفة أن قائمة المشاركين لم تحدَّد نهائياً بعد.

وشدَّدت على أن الزيارة تعكس "حجم تحركنا مع أوكرانيا" ودعم الاتحاد الأوروبي لهذا البلد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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