قال مسؤولون محليون إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وسط ولاية ألاباما الأمريكية أمس الخميس بسبب عواصف رعدية وإعصار اجتاح المنطقة.

وأكدت متحدثة باسم رئيس بلدية مقاطعة أوتوجا لرويترز أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في العواصف لكنها قالت إنه ليس لديها تفاصيل أخرى.

وتوجهت العواصف شرقاً لتضرب ولاية جورجيا المجاورة حيث أبقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية على تحذيراتها من إعصار مساء الخميس.

وغردت حاكمة ولاية ألاباما، كاي آيفي، على تويتر: “أنا حزينة لأنني علمت أن ستة من سكان ألاباما لقوا حتفهم بسبب العواصف التي اجتاحت ولايتنا”.

وأعلنت آيفي أمس الخميس حالة الطوارئ في ست مقاطعات في ألاباما تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوجا وتشامبرز وكوسا ودالاس وإلمور وتالابوسا.

ودمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة منازل وتركت عشرات الآلاف دون كهرباء في أجزاء من ولايات جورجيا ومسيسيبي وألاباما.

وألغت السلطات أو أجلت أكثر من 250 رحلة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار شارلوت دوجلاس الدولي.

والزوابع ظاهرة يصعب التنبؤ بحدوثها وتتكرر في الولايات المتحدة خصوصاً بالمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني سجلت 36 زوبعة في ولايتَي ألاباما وميسيسيبي أسفرت عن مقتل شخصين.