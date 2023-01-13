سياسة
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شاهد | 6 قتلى ودمار واسع بسبب عواصف رعدية بولاية ألاباما الأمريكية
لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم الخميس في إعصار وعواصف قوية ضربت ولاية ألاباما جنوب الولايات المتحدة، كما أعلن مسؤولون في عمليات الإنقاذ.
شاهد | 6 قتلى ودمار واسع بسبب عواصف رعدية بولاية ألاباما الأمريكية
إعصار وعواصف رعدية تودي بحياة 6 على الأقل بولاية ألاباما الأمريكية / صورة: Reuters
13 يناير 2023

قال مسؤولون محليون إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وسط ولاية ألاباما الأمريكية أمس الخميس بسبب عواصف رعدية وإعصار اجتاح المنطقة.

وأكدت متحدثة باسم رئيس بلدية مقاطعة أوتوجا لرويترز أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في العواصف لكنها قالت إنه ليس لديها تفاصيل أخرى.

وتوجهت العواصف شرقاً لتضرب ولاية جورجيا المجاورة حيث أبقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية على تحذيراتها من إعصار مساء الخميس.

وغردت حاكمة ولاية ألاباما، كاي آيفي، على تويتر: “أنا حزينة لأنني علمت أن ستة من سكان ألاباما لقوا حتفهم بسبب العواصف التي اجتاحت ولايتنا”.

وأعلنت آيفي أمس الخميس حالة الطوارئ في ست مقاطعات في ألاباما تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوجا وتشامبرز وكوسا ودالاس وإلمور وتالابوسا.

ودمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة منازل وتركت عشرات الآلاف دون كهرباء في أجزاء من ولايات جورجيا ومسيسيبي وألاباما.

وألغت السلطات أو أجلت أكثر من 250 رحلة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار شارلوت دوجلاس الدولي.

والزوابع ظاهرة يصعب التنبؤ بحدوثها وتتكرر في الولايات المتحدة خصوصاً بالمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني سجلت 36 زوبعة في ولايتَي ألاباما وميسيسيبي أسفرت عن مقتل شخصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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