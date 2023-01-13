سياسة
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المغرب يتهم "أقلية" بالاتحاد الأوروبي باستهدافه إعلامياً أو عبر مؤسسات
قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس إن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قوية وقديمة، وتتميز بالثقة، وإن بلاده حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها "ولكن للأسف توجد أقلية منزعجة منها وتحاول استهداف المغرب".
المغرب يتهم "أقلية" بالاتحاد الأوروبي باستهدافه إعلامياً أو عبر مؤسسات
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعا لحماية الشراكة التي تربط بلاده مع الاتحاد الأوروبي / صورة: MWN
13 يناير 2023

اتهم الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس الخميس جهات بالاتحاد الأوروبي (لم يسمّها) باستهداف بلاده، واصفاً إياها بأنها "أقلية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المجلس الحكومي في العاصمة الرباط.

وقال بايتاس إن "العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قوية وقديمة وتتميز بالثقة".

وأكد أن بلاده "حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، ولكن للأسف توجد أقلية منزعجة منها وتحاول استهداف المغرب إما إعلامياً وإما عبر بعض المؤسسات".

ولفت إلى أن المغرب يتعامل على أساس أن "هذه الجهات أقلية، فيما توجد مجالات أخرى واسعة في الاتحاد الأوروبي للتعاون والشراكة".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لحماية الشراكة التي تربط بلاده مع الاتحاد الأوروبي من "هجوم ومضايقات قضائية وإعلامية مستمرة داخل مؤسسات أوروبية خاصة البرلمان الأوروبي".

جاء ذلك خلال كلمة لبوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

ووفق بوريطة وقتها يتعرض المغرب "لمضايقات قضائية وإعلامية مستمرة، وهجمات من داخل مؤسسات أوروبية، خاصة البرلمان الأوروبي، عبر أسئلة تستهدف المغرب لتصفية الحسابات والضرر بالشراكة المتميزة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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