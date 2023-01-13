تدرس الاستخبارات الأمريكية أكثر من 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة. وذكر تقرير الخميس أن عدداً كبيراً من هذه الأجسام ليس سوى طائرات مسيّرة أو بالونات، بينما لا تزال طبيعة نحو مئة منها غير معروفة.

ورُصدت 247 ظاهرة جوية مجهولة على الأقل منذ آخر تقرير أصدرته الاستخبارات الأمريكية في يونيو/حزيران 2021، وأفادت فيه بأنها تدرس حينها 144 تقريراً عن أجسام طائرة مجهولة.

ولفت التقرير إلى تسجيل 119 تقريراً عن أجسام طائرة غامضة جرى اكتشافها من أرشيفات قديمة تعود إلى فترة امتدت على مدار عشرين سنة، ليصبح مجموع التقارير 510.

وأشارت الاستخبارات الأمريكية إلى أنّ معظم الظواهر الجديدة رصدها عناصر من البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية.

ولاقى نحو 200 من هذه الظواهر تفسيرات عادية، فكانت مجرد بالونات أو طائرات مسيرة أو طيوراً أو ظواهر مرتبطة بالطقس أو أكياساً بلاستيكية تطفو في الهواء.

لكنّ أي تفسير لم يُعطَ بعد لأجسام أخرى، وفق تقرير الاستخبارات الذي يُعدّ نسخة غير سرية من التقرير الذي يصدره الكونغرس.

وتخضع الأجسام غير المُفسّرة لتدقيق من البنتاغون والاستخبارات الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، خشية أن تكون أدوات تجسس تابعة للدول المعادية.

وأكد التقرير أنّ "الظواهر الجوية غير المحددة طبيعتها لا تزال تشكل خطراً على سلامة الطيران، وتمثل تهديداً محتملاً في شأن جمع معلومات استخبارية" من الدول المعادية.

وفي يونيو الماضي أعلنت وكالة ناسا إطلاقها تحقيقاً على أشهر عدة، يتمحور حول هذه الأجسام الطائرة التي تتحرك في الأجواء طبيعياً أو بسرعة كبيرة.

وكان البنتاغون أنشأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مكتباً مكلفاً جمع المعلومات الخاصة بالأجسام الطائرة وتحليلها، في مواجهة الضغط المتزايد من الكونغرس في هذا الخصوص.

وتبدي واشنطن قلقاً في شأن قدرات الصين التجسسية من خلال استخدام طائرات مسيرة أو أجسام طائرة أخرى.

وقال الناطق باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان الخميس: "نتعامل مع التقارير عن اختراق مجالنا البري والبحري والجوي بجدّية تامة، ونحللها".