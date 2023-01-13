نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الجمعة إن قواتها سيطرت على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "استُكمل مساء 12 يناير/كانون الثاني تحرير مدينة سوليدار، وهذا مهم لمواصلة العمليات الهجومية" في منطقة دونيتسك.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على المدينة، التي ظلّت لفترة طويلة مسرح قتال عنيف وقصف مساء أمس الخميس.

وأضافت أن ذلك سيسمح لقواتها الآن بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير.

"القوات الأوكرانية لا تزال صامدة"

وفي هذه الأثناء نفت أوكرانيا سيطرة روسيا على سوليدار وأكدت استمرار المعارك "الشرسة".

وأكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار صباح الجمعة أن أوكرانيا تتصدى حالياً لهجوم روسي "مكثف جداً" في سوليدار على الرغم من "ليلة ساخنة" في هذه البلدة الصغيرة الواقعة شرق البلاد.

وقالت ماليار على تليغرام إن "الليلة كانت ساخنة في سوليدار والأعمال العدائية مستمرة".

وأضافت أن "العدو دفع بكل قواته الرئيسية تقريباً باتجاه (منطقة) دونيتسك ويواصل هجوماً مكثفاً جداً"، معتبرة أنها "مرحلة صعبة من الحرب".

وتابعت بأن "هذه مرحلة صعبة من الحرب لكننا سننتصر فيها"، مؤكدة أن "مقاتلينا يحاولون بشجاعة الدفاع عن أنفسهم".

وتستعر المعارك في سوليدار وحولها منذ أشهر لكنها ازدادت حدة في الأيام الأخيرة.

ويقاتل الجيش الأوكراني في هذه المدينة الصغيرة المعروفة بمناجم الملح مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعد الخميس بتقديم "كل ما هو ضروري" لجيشه الذي يقاوم الهجمات الروسية في سوليدار ولكن أيضاً في باخموت المدينة الكبيرة الواقعة في الشرق ويحاول الروس الاستيلاء عليها منذ صيف 2022.