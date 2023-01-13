سياسة
2 دقيقة قراءة
"معارك شرسة".. روسيا تعلن سيطرتها على مدينة سوليدار وأوكرانيا: قواتنا صامدة
قال الجيش الروسي إنه استكمل السيطرة على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا، بوقت أكّدت فيه أوكرانيا أن قواتها لا تزال صامدة بالمدينة بعد ليلة "محمومة" من القتال، وفي وقت أصبحت به المدينة أحد أكثر ساحات القتال دموية في الحرب برمتها.
"معارك شرسة".. روسيا تعلن سيطرتها على مدينة سوليدار وأوكرانيا: قواتنا صامدة
وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها سيطرت على سوليدار في شرق أوكرانيا  / صورة: AFP
13 يناير 2023

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الجمعة إن قواتها سيطرت على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "استُكمل مساء 12 يناير/كانون الثاني تحرير مدينة سوليدار، وهذا مهم لمواصلة العمليات الهجومية" في منطقة دونيتسك.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على المدينة، التي ظلّت لفترة طويلة مسرح قتال عنيف وقصف مساء أمس الخميس.

وأضافت أن ذلك سيسمح لقواتها الآن بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير.

"القوات الأوكرانية لا تزال صامدة"

وفي هذه الأثناء نفت أوكرانيا سيطرة روسيا على سوليدار وأكدت استمرار المعارك "الشرسة".

وأكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار صباح الجمعة أن أوكرانيا تتصدى حالياً لهجوم روسي "مكثف جداً" في سوليدار على الرغم من "ليلة ساخنة" في هذه البلدة الصغيرة الواقعة شرق البلاد.

وقالت ماليار على تليغرام إن "الليلة كانت ساخنة في سوليدار والأعمال العدائية مستمرة".

وأضافت أن "العدو دفع بكل قواته الرئيسية تقريباً باتجاه (منطقة) دونيتسك ويواصل هجوماً مكثفاً جداً"، معتبرة أنها "مرحلة صعبة من الحرب".

وتابعت بأن "هذه مرحلة صعبة من الحرب لكننا سننتصر فيها"، مؤكدة أن "مقاتلينا يحاولون بشجاعة الدفاع عن أنفسهم".

وتستعر المعارك في سوليدار وحولها منذ أشهر لكنها ازدادت حدة في الأيام الأخيرة.

ويقاتل الجيش الأوكراني في هذه المدينة الصغيرة المعروفة بمناجم الملح مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعد الخميس بتقديم "كل ما هو ضروري" لجيشه الذي يقاوم الهجمات الروسية في سوليدار ولكن أيضاً في باخموت المدينة الكبيرة الواقعة في الشرق ويحاول الروس الاستيلاء عليها منذ صيف 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us