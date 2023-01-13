أعلن الجيش اللبناني الجمعة، إطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد.

وأوضح الجيش في بيان أن ذلك حدث "في أثناء كشف دورية من الجيش على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، جنوب لبنان".

ولفت إلى أن "طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فأطلقت العناصر (الجيش) النار باتجاهها".

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول بيان الجيش اللبناني، حتى الساعة 12:45 (ت.غ).

ويقول لبنان إن إسرائيل تخرق مجاله الجوي ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه "الانتهاكات"، خصوصاً فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي لسوريا عبر الأجواء اللبنانية، وذلك رغم توقيع البلدين في أكتوبر/تشرين الأول 2022، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية.