سياسة
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الجيش اللبناني يطلق النار على مسيّرة إسرائيلية اخترقت أجواءه
أطلق الجيش اللبناني النار على طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد. ووفق الجيش فإن "طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية وحلقت فوق الدورية، فأطلقت عناصر الجيش النار باتجاهها".
الجيش اللبناني يطلق النار على مسيّرة إسرائيلية اخترقت أجواءه
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من عربة عسكرية في الحولة قرب الحدود مع إسرائيل / صورة: Reuters
13 يناير 2023

أعلن الجيش اللبناني الجمعة، إطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد.

وأوضح الجيش في بيان أن ذلك حدث "في أثناء كشف دورية من الجيش على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، جنوب لبنان".

ولفت إلى أن "طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فأطلقت العناصر (الجيش) النار باتجاهها".

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول بيان الجيش اللبناني، حتى الساعة 12:45 (ت.غ).

ويقول لبنان إن إسرائيل تخرق مجاله الجوي ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه "الانتهاكات"، خصوصاً فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي لسوريا عبر الأجواء اللبنانية، وذلك رغم توقيع البلدين في أكتوبر/تشرين الأول 2022، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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