سياسة
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رئيس وزراء السويد: استفزاز أنصار PKK في ستوكهولم "عمل تخريبي"
أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون العمل الاستفزازي الذي نفذه أنصار تنظيم PKK الإرهابي في ستوكهولم مستهدفين تركيا ورئيسها أردوغان. واعتبر أن في ذلك تخريب على طلب السويد الانضمام إلى الناتو.
رئيس وزراء السويد: استفزاز أنصار PKK في ستوكهولم "عمل تخريبي"
كريسترسون: الاستفزاز صُمم ليكون بمثابة تخريب ضد طلب السويد الانضمام إلى الناتو / صورة: Reuters
13 يناير 2023

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن الاستفزاز الذي ارتكبه أنصار تنظيم PKK/YPG الإرهابي أمام مبنى البلدية بالعاصمة ستوكهولم "عمل تخريبي" يستهدف التخريب على طلب السويد الانضمام إلى الناتو.

جاء ذلك في بيان خطي لرئيس الوزراء نشرته قناة "بي في 4" السويدية، الجمعة.

وأشار كريسترسون إلى أن هذا الإجراء (الاستفزاز) اتُخذ بطريقة غير مسؤولة، مضيفاً: "يمكنني القول إنه صُمم ليكون بمثابة تخريب ضد طلب السويد الانضمام إلى الناتو، وإنه وضع خطير على أمن السويد".

والخميس، تجمعت مجموعة من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلقوا دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

وأضاف كريسترسون: "إنه وضع خطير للغاية أن يجرى تنفيذ مثل هذه الإساءة في السويد لقائد منتخب ديمقراطياً (أردوغان)، في بلد شهدت اغتيال اثنين من كبار السياسيين فيها" في إشارة إلى اغتيال رئيس الوزراء أولوف بالمه عام 1986 ووزيرة الخارجية آنا ليند عام 2003 في السويد.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

وتضمن المنشور دعوة إلى تنظيم مظاهرة مناهضة للناتو في 21 يناير/كانون الثاني الجاري في ستوكهولم، كما تضمن تعليقات مهينة.

والخميس استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة وأبلغته رفضها دعاية أنصار تنظيم PKK الإرهابي بالسويد التي استهدفت تركيا، ورئيسها أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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