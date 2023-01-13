افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة مكتبة "رامي" التي تعد الكبرى في تركيا والكائنة في مدينة إسطنبول.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح قال أردوغان إن مكتبة "رامي" ليست مجرد مكتبة فحسب بل صُممت مركزاً ثقافياً يمكن إقامة عديد من الفاعليات فيه.

وأوضح أردوغان أن المكتبة ستستقبل القراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف :"نحن نقترب خطوة بخطوة نحو هدفنا المتمثل في افتتاح 100 مكتبة جديدة مع حلول الذكرى المئوية لجمهوريتنا" .

وصُممت مكتبة رامي حرماً جامعياً كبيراً به قاعات قراءة فردية وجماعية ومناطق أنشطة ومساحات ورش عمل ومركز خدمة مُعد للأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانيات متنوعة للاستخدام مثل المحادثات والندوات والمعارض.

وكانت في البداية ثكنة عسكرية لخدمة الجنود في عهد الدولة العثمانية.