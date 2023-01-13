سياسة
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الاستخبارات الأمريكية تنظر في أكثر من 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
تلقت الاستخبارات الأمريكية أكثر من 500 بلاغ بشان أجسام طائرة مجهولة. ووفق الاستخبارات الأمريكية فإن معظم الظواهر الجديدة رصدتها عناصر من البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية.
الاستخبارات الأمريكية تنظر في أكثر من 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
247 ظاهرة جوية مجهولة على الأقل رُصدت منذ آخر تقرير أصدرته الاستخبارات الأمريكية في يونيو/حزيران 2021   / صورة: Reuters
13 يناير 2023

تدرس الاستخبارات الأمريكية أكثر من 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة، حسبما أفاد تقرير الخميس أشار إلى أن عدداً كبيراً من هذه الأجسام ليس سوى طائرات مسيّرة أو بالونات، فيما لا تزال طبيعة نحو مئة منها غير معروفة.

ورُصدت 247 ظاهرة جوية مجهولة على الأقل منذ آخر تقرير أصدرته الاستخبارات الأمريكية في يونيو/حزيران 2021 وأفادت فيه بأنها تدرس حينها 144 تقريراً عن أجسام طائرة مجهولة.

ولفت التقرير إلى تسجيل 119 تقريراً عن أجسام طائرة غامضة، جرى اكتشافها من أرشيفات قديمة تعود إلى فترة امتدت على عشرين سنة، ليصبح مجموع التقارير 510.

وأشارت الاستخبارات الأمريكية إلى أنّ معظم الظواهر الجديدة رصدتها عناصر من البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية.

ولقي نحو 200 من هذه الظواهر تفسيرات عادية، فكانت مجرد بالونات أو طائرات مسيرة أو طيوراً أو ظواهر مرتبطة بالطقس أو أكياساً بلاستيكية تطفو في الهواء.

لكنّ أي تفسير لم يُعطَ بعد لأجسام أخرى، حسب تقرير الاستخبارات الذي يُعدّ نسخة غير سرية من التقرير الذي يصدره الكونغرس.

وتخضع الأجسام غير المُفسّرة لتدقيق من البنتاغون والاستخبارات الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، خشية أن تكون أدوات تجسس تابعة للدول الخصمة.

وأكد التقرير أنّ "الظواهر الجوية غير المحددة طبيعتها لا تزال تشكل خطراً على سلامة الطيران، وتمثل تهديداً محتملاً في شأن جمع معلومات استخبارية" من الدول المعادية.

وفي يونيو، أعلنت وكالة ناسا إطلاقها تحقيقاً على أشهر عدة يتمحور على هذه الأجسام الطائرة التي تتحرك في الأجواء إما بشكل طبيعي أو بسرعة كبيرة.

وكان البنتاغون أنشأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 مكتباً مكلفاً جمع المعلومات الخاصة بالأجسام الطائرة وتحليلها، في مواجهة الضغط المتزايد من الكونغرس في هذا الخصوص.

وتبدي واشنطن قلقاً في شأن قدرات الصين التجسسية من خلال استخدام طائرات مسيرة أو أجسام طائرة أخرى.

وقال الناطق باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، في بيانٍ الخميس: "نتعامل مع التقارير عن اختراق مجالنا البري والبحري والجوي بجدّية تامة ونحلّل كلّاً منها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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