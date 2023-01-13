أعلن اتحاد الجامعات والكليات البريطانية "يو سي يو"، أن أكثر من 70 ألف موظف في 150 جامعة في جميع أنحاء البلاد سيضربون عن العمل لمدة 18 يوماً بسبب خلافات حول الأجور وظروف العمل والمعاشات التقاعدية.

جاء ذلك بعدما قدم اتحاد أرباب العمل بالجامعات والكليات "يو سي إي آيه" الخميس، عرضاً للأجور بقيمة تراوح بين 4% و5%، لكن "يو سي يو" رفض العرض وقال إنه "غير كافٍ".

ومن جهته، قال جو جرادي، الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات البريطانية: "تجمع اتحادنا لدعم برنامج غير مسبوق للإضراب المتصاعد".

وأضاف: ""يكرس موظفو الجامعة حياتهم للتعليم ويريدون العودة إلى العمل، ولكن هذا لن يحدث إلا بمعالجة انخفاض الأجور، وتفشي سياسات التوظيف غير الآمنة، والمعاشات التقاعدية المدمرة التخفيضات".

ومن المقرر أن تكون فترة الإضراب بين فبراير/شباط ومارس/ آذار المقبلين، وستؤكَّد المواعيد النهائية الأسبوع المقبل.

وبلغت موجة الاحتجاجات التي تضرب بريطانيا مؤخراً في عدة قطاعات، نطاقاً غير مسبوق منذ عقود.

ويطالب الموظفون في جميع قطاعات الاقتصاد البريطاني بزيادات في الرواتب لمواجهة التضخم الأعلى منذ عقود الذي يتسبب في أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ جيل.