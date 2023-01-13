قال الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال زيارته غرب أوكرانيا الأربعاء الماضي، إن وارسو سترسل سرية دبابات ليوبارد 2، إلى أوكرانيا، في وقت تنوي فيه دول الاتحاد الأوروبي تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة الثقيلة التي تطلبها.

ووفق المحلل الدفاعي والأمني البارز لمجلة نيوزويك (Newsweek)، البروفيسور مايكل كلارك، تحتاج أوكرانيا إلى هذا النوع من الدبابات أكثر من دبابات تشالنجر 2 البريطانية ودبابات أبرامز الأمريكية.

وتبلغ سرعة ليوبارد 2 القصوى، 43.5 ميل في الساعة، ومدى أقل بقليل من 280 ميلاً. وهي من دبابات القتال الرئيسية لديها القدرة على الحماية والتنقل والمناورة والقوة النارية.

.ووفق مايكل كلارك، تتفوق مزايا دبابات ليوبارد 2 الألمانية على دبابات تشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأمريكية. ويستخدمها أكثر من 12 دولة في جميع أنحاء أوروبا، وهي دبابة جيدة جداً

من جانبه يقول نيك رينولدز، محلل الأبحاث في الحرب البرية في معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية في المملكة المتحدة، للمجلة، إن عشرات من دبابات ليوبارد 2 ستحدث بعض الاختلاف على الخطوط الأمامية من القتال، لكنه شدد على أهمية أن التدريب المناسب والصيانة الملائمة للدبابات هي الحاسم لنجاحها في أرض المعركة.