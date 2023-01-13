سياسة
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بريطانيا.. تبرئة بنجامان مندي لاعب مانشستر سيتي من ست تهم اغتصاب
هيئة محلفين في المملكة المتحدة تبرّئ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بنجامان مندي، من ست تهم اغتصاب وأخرى بالاعتداء الجنسي، بعد محاكمة استمرت ستة أشهر. وكان الادعاء زعم أن مندي كان "عنيفاً جنسياً" اغتصب أو اعتدى جنسياً على شابات في حفلات في منزله الفاخر.
بريطانيا.. تبرئة بنجامان مندي لاعب مانشستر سيتي من ست تهم اغتصاب
أنكر بنجامان مندي (28 عاماً) التهم التسعة المتعلقة بست نساء/ صورة: AFP
13 يناير 2023

برأت هيئة محلفين في المملكة المتحدة الجمعة، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب فرنسا، بنجامان مندي، من ست تهم اغتصاب وأخرى بالاعتداء الجنسي على أربع نساء، بعد محاكمة استمرت ستة أشهر.

وفشلت الهيئة المكونة من سبعة رجال وأربع نساء في التوصل إلى أحكام في تهمة سابعة بالاغتصاب وواحدة لمحاولة اغتصاب.

وقال المدعون بعد ذلك إنهم سيسعون لإعادة المحاكمة بهذه التهم.

وذكر المدعي ماثيو كونواي لمحكمة تشيستر كراون "لقد اتخذنا قراراً اليوم، وهو المضي في هذه التهم في محاكمتين منفصلتين".

وأنكر بنجامان مندي (28 عاماً)، التهم التسعة المتعلقة بست نساء. فيما حدد القاضي ستيفن إيفريت على الفور موعداً جديداً لبدء المحاكمة في 26 يونيو/حزيران، المقبل للتهمتين اللتيْن لم تتفق عليهما هيئة المحلفين.

وقال إيفريت "ليس استثنائياً ألا يتوصل المحلفون إلى أحكام بشأن بعض التهم. عليك أن تكون مخلصاً لواجبك"، وشكرهم وأعفاهم من أي خدمة مستقبلية في هيئة المحلفين لمدة سبع سنوات.

واتُهم مندي بجانب لويس ساها ماتوري، 41 عاماً، "الوسيط" المزعوم، والذي وجدته هيئة المحلفين غير مذنب في ثلاث تهم اغتصاب تتعلق بمراهقين.

كما فشل المحلفون في الوصول إلى أحكام في ثلاث تهم بالاغتصاب وثلاث تهم بالاعتداء الجنسي ضده من خمس نساء أخريات.

وزعم الادعاء أن مندي كان "عنيفاً جنسياً" اغتصب أو اعتدى على شابات جلبهن ماتوري، في حفلات في منزله الفاخر.

نفى مندي إجبار أي امرأة على ممارسة الجنس وقال كلاهما إن أي نشاط جنسي لهما مع النساء كان بالتراضي.

وأفاد بيان لنادي مانشستر سيتي "بالنظر إلى وجود مسائل مفتوحة تتعلق بهذه القضية، فإن النادي ليس في وضع يسمح له بالتعليق أكثر في الوقت الحالي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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