سياسة
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أنقرة تطلب إنابة قضائية من السويد بشأن استفزازات أنصار PKK الإرهابي
تقدمت السلطات القضائية في تركيا بطلب إنابة لنظيرتها السويدية بشأن الأدلة والأشخاص الذين يقفون وراء استفزازات أنصار "YPG/PKK" الإرهابي في ستوكهولم. والإنابة القضائية هي طلب رسمي من محكمة لمحكمة أجنبية للحصول على المساعدات القضائية والحصول على الأدلة.
أنقرة تطلب إنابة قضائية من السويد بشأن استفزازات أنصار PKK الإرهابي
أشارت النيابة العامة في أنقرة إلى أن طلب الإنابة مقدم في إطار الاتفاق الأوروبي للتعاون القضائي / صورة: AA
13 يناير 2023

تقدمت السلطات القضائية في العاصمة التركية أنقرة بطلب إنابة لنظيرتها السويدية بشأن الأدلة والأشخاص الذين يقفون وراء استفزازات أنصار تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي في ستوكهولم.

وأكدت النيابة العامة بأنقرة في بيانٍ الجمعة أنها فتحت تحقيقاً في استفزازات أنصار "YPG/PKK" الإرهابي التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشارت إلى أن طلب الإنابة مقدم في إطار الاتفاق الأوروبي للتعاون القضائي، من أجل الوقوف على فتح أو عدم فتح السلطات السويدية تحقيقاً قضائياً أو إدارياً في الأحداث، والكشف عن الأشخاص الذين يقفون وراءها وجمع الأدلة عليها وإرسالها للنيابة العامة التركية.

وذكرت أن التحقيقات يجريها مكتب تحقيقات الجرائم الإرهابية في النيابة العامة بأنقرة.

والإنابة القضائية هي طلب رسمي من محكمة لمحكمة أجنبية للحصول على المساعدات القضائية، وتبليغ الإجراءات القضائية والحصول على الأدلة.

وأمس الخميس، تجمع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلقوا دمية تصور الرئيس أردوغان على عمود قرب المبنى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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