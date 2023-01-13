قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن استفزازات أنصار PKK الإرهابي بالعاصمة ستوكهولم، تهدف إلى عرقلة انضمام بلاده وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووصف في مؤتمر صحفي، الجمعة، العمل الاستفزازي لأنصار "PKK" بأنه "مقزز"، مؤكداً رفض بلاده مثل هذه الأعمال.

وفيما يخص إلغاء رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، زيارة نظيره السويدي لأنقرة والمقررة في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، أعرب كريسترسون عن أمله إجراء هذه الزيارة في أقرب وقت.

وأمس الخميس، تجمع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وعلقوا دمية تصوّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

وتضمن المنشور دعوة إلى تنظيم مظاهرة مناهضة للناتو في 21 يناير الجاري في ستوكهولم، كما تضمن تعليقات مهينة.

والخميس، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة وأبلغته رفضها دعاية أنصار تنظيم PKK الإرهابي بالسويد التي استهدفت تركيا، ورئيسها أردوغان.