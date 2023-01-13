سياسة
2 دقيقة قراءة
بتهمة "التحريض".. اتحاد مساجد فرنسا يرفع شكوى ضد الكاتب ميشيل ويلبيك
اتحاد مساجد فرنسا يرفع دعوى قضائية ضد الكاتب الفرنسي ميشيل ويلبيك بتهمة "التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف". وكان ويلبيك صرح في مقابلة أن "رغبة الفرنسيين الأصليين، ليست في أن يندمج المسلمون، بل أن يتوقفوا عن سرقتهم ومهاجمتهم".
بتهمة "التحريض".. اتحاد مساجد فرنسا يرفع شكوى ضد الكاتب ميشيل ويلبيك
أقرّ ميشيل أن بعض الفقرات في المقابلة تتسم بـ"الغموض"  / صورة: Reuters
13 يناير 2023

رفع اتحاد مساجد فرنسا الجمعة دعوى قضائية ضد الكاتب الفرنسي ميشيل ويلبيك بتهمة "التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف"، حسبما أفادت محامية الاتحاد لوكالة الصحافة الفرنسية.

ورفعت الشكوى أمام محكمة نانتير في غرب باريس، ضد مدير مجلة "فرون بوبيلير"، ستيفان سيمون، وضد ميشيل ويلبيك، ومؤسس المجلة الفيلسوف ميشيل أونفراي، كما أشارت المحامية نجوى الحايت.

وموضوع الشكوى تصريحات ويلبيك بخصوص المسلمين التي وردت في مقابلة مع أونفراي ونشرت في مجلة "فرون بوبيلير".

وفي المقابلة، اعتبر الروائي أن المسلمين يهددون أمن الفرنسيين غير المسلمين.

وصرّح فيها ميشال ويلبيك أن "رغبة الفرنسيين الأصليين، كما يقال، ليست في أن يندمج المسلمون، بل أن يتوقفوا عن سرقتهم ومهاجمتهم. وإلا فالحلّ الآخر، أن يغادروا".

كذلك، توقع الكاتب وقوع "باتاكلان معاكس" في حقّ مسلمين، في إشارة إلى الهجمات الإرهابية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 الأسوأ في فرنسا على الإطلاق، والتي خلفت 130 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً واستهدفت خصوصاً مسرح باتاكلان في باريس.

وأقرّ الأسبوع الماضي أن بعض الفقرات في المقابلة تتسم بـ"الغموض".

وتحدث عن نسخة معدلة جديدة من تصريحاته الأولية التي يُنتظر أن تُنشر في كتاب.

من جهته، اعتبر رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد موسوي في بيان أن "مسلمي فرنسا لا يفهمون أن ويلبيك يدرك من ناحية أن الفقرات المعنيّة غامضة ومن ناحية أخرى لا يتخذ أي إجراء لوقف نشرها".

وأضاف موسوي أن "اقتراحه باستبدالها في شكل كتاب مقبل لا يضع حداً لنشرها ولا يحمي المسلمين من تداعياتها".

بدوره، أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي أجرى الأحد 8 يناير/كانون الثاني جلسة عامة والذي يتولى موسوي رئاسته المشتركة المؤقتة، عزمه على رفع شكوى ضد ميشيل ويلبيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us