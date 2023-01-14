اعتذرت رئيسة بيرو دينا بولوارتي عن سقوط عشرات القتلى في احتجاجات بأنحاء البلاد الأسابيع الأخيرة وذلك في كلمة وجهتها إلى الأمة أمس الجمعة.

وأدت احتجاجات على مدى أسابيع إلى مقتل 42 شخصاً على الأقل منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول عندما أُطيح بالزعيم السابق بيدرو كاستيو واحتُجز بعد محاولته حل الكونغرس بشكل غير قانوني.

وأكدت بولوارتي أنها لن تستقيل من منصبها.

في المقابل استقال وزيرا الداخلية وشؤون المرأة الجمعة مع تواصل الاحتجاجات وقطع الطرق على ما أعلنت الرئاسة.

وقبلت الرئيسة بولوارتي استقالة وزير الداخلية فيكتور روخاس الذي حل مكانه الجنرال المتقاعد فيسينتي روميرو.

وفي وزارة شؤون المرأة والفئات الضعيفة خلفت نانسي تولينتينو الوزيرة المستقيلة غريسيا روخاس.

وجرت مراسم أداء اليمين أمام بولوارتي.

وتعرّض وزير الداخلية المستقيل لانتقادات شديدة بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة رئيسة البلاد.

وشغل روميرو سابقاً منصب وزير الداخلية عام 2018 في عهد الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي.

كما أدى اليمين وزير العمل الجديد لويس ألفونسو أدريانزين بعد استقالة إدواردو غارسيا الخميس بسبب انتقاده طريقة تعامل الحكومة مع التظاهرات.