ذكرت وسائل إعلام ألمانية عدة الجمعة أن وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت التي راكمت الأخطاء خلال فترة ولايتها قررت الاستقالة من منصبها.

وحسب صحيفة بيلد فإن هذه الاستقالة قرار شخصي اتخذته الوزيرة دون أن تفرضه عليها المستشارية.

من جهتها ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ أن لامبريشت (57 عاماً) عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتز ستترك منصبها الأسبوع المقبل.

بدورها أفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية بأن البحث جارٍ داخل الحزب عن خليفة للوزيرة.

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية رفضت وزارة الدفاع التعليق على "شائعات".

وتعرّضت لامبريشت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب في أوكرانيا.

واهتزت صورة لامبريشت بسبب مقطع فيديو بمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.

وفي يناير/كانون الثاني 2022 تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5000 خوذة إلى أوكرانيا التي كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا.

ووفقاً لمسح أجرته Civey في الآونة الأخيرة وشمل 5000 شخص يؤيد 77% من الألمان رحيلها، بينما يرغب 13% فقط في بقائها بمنصبها.