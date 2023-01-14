سياسة
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استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة فلسطينية في جنين شمالي الضفة الغربية ما أدى إلى استشهاد شابين كانا بداخلها، واستشهد ثالث متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال أول الشهر الحالي.
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
وفا: استشهدا فجر اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين / صورة: AA
14 يناير 2023

استُشهد السبت 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، أحدهم متأثراً بإصابته.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن شابين "استشهدا فجر اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين".

وأضافت أن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة عند مفرق جبع، ما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها".

من جهتها قالت الإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية في العشرينيات من العمر "أصيبا برصاص الاحتلال في الجزء العلوي من الجسد، فيما أصيب ثالث بجروح خلال وجودهم في مركبة كانوا يستقلونها متوجهين إلى عملهم".

كما نقلت الوكالة عن مصدر طبي فلسطيني (لم تسمِّه) في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين تأكيده وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته.

ونقلت عن المصدر تأكيده "استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري من بلدة اليامون غرب جنين، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي".

وذكر أن الجعبري أصيب في الثاني من الشهر الجاري خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة "كفر دان" غرب جنين، لتفجير منزلين فلسطينيين.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشبان الثلاثة في بيان وقالت: "استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاماً)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين، إضافة إلى استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاماً) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام"

وأضافت أن "حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 12 شهيداً بينهم 3 أطفال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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