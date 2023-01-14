سياسة
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إيران تعدم مسؤولاً سابقاً بتهمة التجسس ولندن تعتبره "عملاً همجياً"
أعلنت إيران السبت إعدام علي رضا أكبري المواطن البريطاني-الإيراني ونائب وزير الدفاع السابق، وذلك بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا مقابل مبالغ مالية ضخمة، حسب القضاء الإيراني.
إيران تعدم مسؤولاً سابقاً بتهمة التجسس ولندن تعتبره "عملاً همجياً"
نفذت إيران حكم الإعدام في حق نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري بتهمة "التجسس لصالح المخابرات البريطانية" / صورة: AA
14 يناير 2023

نفذت إيران صباح السبت حكم الإعدام في حق نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري بتهمة "التجسس لصالح المخابرات البريطانية".

وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني في بيان أن أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية أُعدم بتهمتَي "الفساد في الأرض" و"تنفيذ أعمال تضر بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد".

وأضاف البيان أن المسؤول الكبير السابق تجسس لصالح وكالة المخابرات البريطانية MI6 مقابل مبالغ بالعملات الصعبة.

وتلقى أكبري مبالغ مالية تقدر بمليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار أمريكي باعتباره أحد أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني MI6، حسب المصدر نفسه.​​​​​​​

رد بريطاني

أدانت بريطانيا السبت إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري الإيراني البريطاني المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أن ذلك "لن يمر بلا رد".

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. لن يمر دون رد".

وتشير لائحة الاتهام إلى أن أكبري على مدى سنوات طويلة عمل ضد الأمن القومي للبلاد وتجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية، وعقد عدداً كبيراً من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة، حسب البيان نفسه.

ويذكر أن أكبري شغل سابقاً منصب نائب وزير الدفاع الإيراني وكان رئيساً لمعهد البحوث الاستراتيجية، وكذلك عضواً في المنظمة العسكرية التي نفذت قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب الإيرانية-العراقية، وفقاً لصحيفة الشرق اليومية المؤيدة للإصلاح بإيران.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن أكبري اعتُقل عام 2019 وأنه خدم بعهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي، وهو إصلاحي كان في منصبه من 1997 إلى 2005.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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