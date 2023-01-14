تجاوزت كمية الحبوب المرسلة من المواني الأوكرانية، 17 مليوناً و254 ألف طن، منذ إبرام اتفاقية إسطنبول.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية السبت.

وأشار البيان إلى استمرار عمليات شحن الحبوب من المواني الأوكرانية بشكل آمن كما هو مخطط لها.

وأوضح أن عدد السفن المحملة بالحبوب التي غادرت مواني أوكرانيا بلغ 643.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.