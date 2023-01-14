سياسة
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وزير النقل التركي: اختبارات القمر الصناعي المحلي "توركسات-A6" تستمر بنجاح
قال وزير النقل والبنية التحتية التركي إن الاختبارات تستمر بنجاح حول مستوى النظام للقمر الصناعي المحلي "TÜRKSAT-6A".
وزير النقل التركي: اختبارات القمر الصناعي المحلي "توركسات-A6" تستمر بنجاح
اختبارات القمر المحلي "توركسات-A6" تستمر بنجاح / صورة: AA
14 يناير 2023

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن أنشطة اختبار مستوى النظام لأول قمر صناعي محلي للاتصالات "TÜRKSAT-6A" (توركسات-A6)، تستمر بنجاح.

جاء ذلك في تصريح للأناضول السبت، أكد خلاله قره إسماعيل أوغلو أن مشروع القمر الصناعي المحلي للاتصالات يجري تنفيذه بأعلى مستوى من الدقة.

وقال: "في هذه الاختبارات، تُنشأ بيئة فضائية على الأرض وتُختبر مقاومتها للظروف".

وأوضح قره إسماعيل أوغلو أنه اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2022، اكتملت بنجاح الاختبارات الوظيفية الأولى واختبارات الفراغ الحراري.

وأشار إلى أن تركيا ستكون طورت أول منصة اتصالات محلية مع القمر "TÜRKSAT-6A" الذي يحمل لقب "أول قمر صناعي محلي للاتصالات" لتركيا.

وأوضح أنهم يهدفون إلى إطلاق القمر "TÜRKSAT-6A" إلى الفضاء خلال العام الحالي عبر صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

ويعد "TÜRKSAT-6A" أول قمر صناعي محلي، تجري عملية تصنيعه في "مركز تكامل الأنظمة الفضائية وتجاربها"، الذي يعد أول مركز تركي لتصنيع وتجربة أقمار صناعية محلية، ويتبع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش".

ويجري خبراء "توساش" في المركز تجاربهم على القمر الصناعي "توركسات-A6"، بتمويل من وزارتي الدفاع، والمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، ومستشارية الصناعات الدفاعية، إلى جانب شركة "توركسات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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