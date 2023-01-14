بلغت عائدات تركيا من تصدير الفستق خلال العام الماضي، 181 مليوناً و133 ألف دولار.

وتنتج ولايتا شانلي أورفة وغازي عنتاب، الكمية الأكبر من الفستق الذي يشتهر بجودته العالية ومذاقه الفريد محلياً وعالمياً.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدّري منطقة جنوب شرق الأناضول، السبت، فإن صادرات الفستق التركي بلغت خلال العام الماضي أسواق 104 دول حول العالم.

وأضافت المعطيات أن كمية الفستق الذي صدرته تركيا خلال 2022 بلغت 19 ألفاً و138 طناً.

واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للفستق التركي بـ37 مليوناً و118 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ29 مليوناً و751 ألف دولار، ثم قرغيزيا بـ15 مليوناً و858 ألف دولار.