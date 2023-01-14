فوجئت طالبة تركية بتعرضها للتمييز على يد بروفيسور سويدي بسبب موقف أنقرة من عضوية دولة السويد في حلف شمال الأطلسي ناتو.

وفازت الطالبة التركية فاطمة زهراء س، الطالبة بالصف الثالث بقسم علم النفس بجامعة ابن خلدون التركية بمنحة برنامج اراسموس + للعام 2023، وفي إطار المنحة حصلت على حق التدريب الصيفي في إحدى الجامعات التي تختارها. فتقدمت بطلب للانضمام إلى برنامج تدريبي بقسم علم النفس بجامعة ستوكهولم.

وفي 23 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أرسلت بريداً إلكترونياً للجامعة أوضحت فيه رغبتها في الانضمام إلى مشروع بحثي يُشرف عليه البروفيسور بير كارلبرينغ. إلا أنها صُدمت من الردي الذي تلقته بعد ساعات قليلة من إرسالها الرسالة.

وكان الرد من البروفيسور كارلبرينغ بنفسه يرفض فيه الطلب الذي قدمته الطالبة التركية قائلاً: "عزيزتي فاطمة، كنت أود أن أستضيفكِ بالبرنامج ولكنني مضطر لرفض طلبك لأن تركيا تمنع انضمام السويد إلى الناتو. عذراً".

وأعربت الطالبة التركية عن دهشتها وصدمتها من الرد الذي تلقته، في تصريحات لـTRT World التي حاولت التواصل مع البروفيسور السويدي إلا أنه رفض التعليق على الحادث.

وقالت فاطمة زهراء إنها قدمت شكوى رسمية للجامعة في 5 ديسمبر/كانون أول الماضي تقول فيها إنها تعرضت للتمييز وإن رد البروفيسور كارلبرينغ يستند إلى أفكار سياسية وينم عن موقف عنصري وتمييزي.

وأضافت أنه ربما تعرض طلاب آخرون من أعراق مختلفة لموقف مشابه.

وفي تصريحات لـTRT World قال البروفيسور فريدريك جون رئيس قسم علم النفس بجامعة ستوكهولم إنهم لا يستطيعون قبول كل الطلبات التي تأتيهم ويرفضون بعضها إلا أن الرفض يجب أن يكون لمعايير مهنية وبطريقة لائقة، مشيراً إلى أنهم تحركوا على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أنه في 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدَين الأخيرَين إلى الناتو، وذلك على هامش قمة زعماء الحلف، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت المذكرة بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.