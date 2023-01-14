سياسة
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الصين.. قرابة 60 ألف حالة وفاة بكورونا خلال أسابيع
قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها سجلت قرابة 60 ألف وفاة بأمراض مرتبطة بكورونا منذ ديسمبر/كانون أول الماضي، مشيرة إلى أن هذه الوفيات جرى تسجيلها في المستشفيات، ما ترك احتمال وفاة مزيد من الأشخاص في منازلهم".
الصين.. قرابة 60 ألف حالة وفاة بكورونا خلال أسابيع
قرابة 60 ألف حالة وفاة بكورونا في الصين خلال أسابيع / صورة: AFP
14 يناير 2023

أعلنت الصين، السبت، تسجيل حوالي 60 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ أوائل ديسمبر/كانون أول الماضي، وسط انتقادات لوقف نشر الحكومة بيانات حول حالة الوباء.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان، أن "الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا أودت بحياة 59 ألفاً و938 خلال الفترة الممتدة بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير/كانون الثاني الجاري"، حسب صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف الصين عن عدد الوفيات منذ تفشي الوباء الأخير في البلاد.

وكان متوسط عمر الأشخاص الذين فقدوا حياتهم 80 عاماً، حسب البيانات الجديدة.

وشملت الحصيلة 5 آلاف و503 حالة وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن كورونا و54 ألفاً و435 وفاة ناجمة عن أمراض أخرى مرتبطة بكوورنا.

وأوضحت اللجنة أن "هذه الوفيات جرى تسجيلها في المستشفيات، ما ترك احتمال وفاة مزيد من الأشخاص في منازلهم".

كما كشفت السلطات الصحية أن عدد المرضى ذوي الحالات الصحية الحرجة وصل أيضا إلى 128 ألفاً في 5 يناير.

إلا أن هذا الرقم انخفض، في 12 يناير، إلى 105 آلاف حالة حرجة.

وتكافح الصين تفشي كورونا على مستوى البلاد بعد تخفيف التدابير الخاصة بمكافحة ا لفيروس، وإلغاء العمل بسياسة "صفر كورونا" التي كانت تفرض قيوداً مشددة وتضع ضوابط على التجمعات، وتلزم الحجر الصحي.

كما سمحت الصين بالسفر الدولي الكامل اعتباراً من الأحد الماضي.

واعتباراً من 25 ديسمبر الماضي، قررت لجنة الصحة الوطنية الصينية وقف نشر بيانات حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية للبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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