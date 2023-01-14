سياسة
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شاهد | آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بالقدس وتل أبيب
شهدت مدينتا القدس وتل أبيب مظاهرات شارك فيها آلاف الإسرائيليين ضد الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.
شاهد | آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بالقدس وتل أبيب
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بالقدس وتل أبيب / صورة: AP
14 يناير 2023

تظاهر آلاف الإسرائيليين، في مدينتي تل أبيب والقدس (وسط)، ضد الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقالت قناة "كان" الرسمية، السبت إن قرابة 15 ألف إسرائيلي تظاهروا في ساحة "هبيما" وسط تل أبيب، رغم سقوط الأمطار.

ورفع المتظاهرون لافتات تصف حكومة نتنياهو بـ"المجرمة"، كما رددوا شعارات تطالب برحيلها فوراً، وفق القناة.

وفي القدس، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تجمعَين منفصلَين أمام كل من منزل نتنياهو، ومنزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ضد الحكومة اليمينية الجديدة حسب قناة "كان".

وذكرت القناة أن التظاهرتَين "انطلقتا بمشاركة مئات الإسرائيليين، قبل أن ينضم الآلاف إليهم لاحقاً".

وأعلن بيني غانتس أحد زعماء المعارضة ووزير الدفاع السابق، عبر حسابه الرسمي في تويتر، مشاركته في تظاهرة تل أبيب.

كما أشارت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة، إلى أن "رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي وعضو الكنيست (البرلمان) حيلي تروبر يشاركان في المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب".

وتُنظم هذه التظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي.

ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة نتنياهو، التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل".

وفي 3 يناير/كانون الثاني الحالي، وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، اقتحم وزير الأمن القومي بالحكومة الجديدة ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى لمدة ربع ساعة، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست.

ويتهم فلسطينيون إسرائيل بالعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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