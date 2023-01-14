قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشتشينكو السبت إن الأيام المقبلة ستكون "صعبة" على صعيد الطاقة بعد الهجوم الصاروخي المكثف الذي شنته روسيا على البنية التحتية الحيوية في عدة مناطق.

وكتب على فيسبوك "بسبب القصف في غالبية المناطق، قُطع التيار الكهربائي بشكل طارئ. الأيام المقبلة ستكون صعبة". وقال جالوشتشينكو إن البنية التحتية للطاقة في ست مناطق أوكرانية تضررت بعد الهجمات.

وقالت أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، دي.تي.إي.كيه، إن اثنتيْن من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تضررتا في ضربات السبت وإن إحداهما وقفت عن إنتاج الكهرباء.

وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق إن نحو 40% من منظومة الطاقة الأوكرانية تضررت بسبب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدى ثلاثة أشهر على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إنه جرى تسليم أكثر من 300 ألف مولد كهربائي في ديسمبر/كانون الأول إلى بلاده حيث يكافح الناس من أجل البقاء على قيد الحياة في أشهر الشتاء الباردة.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، مقتل 5 أشخاص إثر استهداف صواريخ روسية مبنى سكنياً في مدينة دنيبرو شرقي البلاد.

مولدوفا تعثر على صاروخ روسي في أراضيها

أكدت سلطات مولدوفا السبت العثور على شظايا صاروخ روسي في أراضيها بعد غارات جوية شنتها موسكو على أوكرانيا.

وقالت رئيسة البلاد مايا ساندو في تغريدة: "إن الحرب الشرسة التي تشنها روسيا على أوكرانيا قد مسّت مولدوفا مجدداً"، مرفقة تغريدتها بصور توثّق مشهد سقوط الشظايا.

وأضافت ساندو: "عثرت شرطة الحدود على بقايا صواريخ قرب قرية لارغا شمال مولدوفا. ندين بشدة الهجمات العنيفة التي حدثت اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية المولدوفية، في بيانٍ، إنه عُثر على شظايا الصاروخ في قرية لارغا بمقاطعة بريسني، مضيفة أنه جرى إرسال فرقة متفجرات إلى المنطقة بعد تطويقها.

ولم تحدد الوزارة مصدر الصاروخ أو التوقيت الذي سقط فيه.

وأظهرت صور منشورة عبر حساب الوزارة على فيسبوك، ما يبدو أنه خليط من الأسلاك الكهربائية وبعض شظايا الصاروخ وسط أحد الحقول