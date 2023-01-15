سياسة
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لندن.. 6 جرحى بينهم أطفال بإطلاق نار على كنيسة والشرطة تحقق
قالت الشرطة البريطانية إن 4 نساء وطفلتين أصبن بجروح متفاوتة الخطورة جراء إطلاق نار السبت قرب كنيسة شمال لندن حيث كانت تُقام جنازة، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أُطلقت من سيارة متحركة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك.
لندن.. 6 جرحى بينهم أطفال بإطلاق نار على كنيسة والشرطة تحقق
لندن.. 6 جرحى بينهم أطفال بإطلاق نار على كنيسة والشرطة تحقق / صورة: Reuters
15 يناير 2023

أعلنت الشرطة البريطانية سقوط ستة جرحى جراء إطلاق النار على كنيسة كاثوليكية في لندن بينهم طفلة في السابعة حالتها حرجة.

وفرّ المصلون الذين جاؤوا لحضور قداس تكريماً لأم وابنتها توفيتا في نوفمبر/تشرين الثاني، من الكنيسة في العاصمة وهم يصرخون عندما بدأ إطلاق النار.

وقالت شرطة لندن ببيان: "وقع الحادث قرب كنيسة كانت تقام بها جنازة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرصاصات أطلقت من سيارة ابتعدت بعد ذلك عن مكان الحادث". ودعت شهود العيان لتقديم إفاداتهم.

وقال شاهد يقطن في الجوار لوكالة "بي آي" للأنباء: "سمعت دوياً قوياً وفكرت في أن هذا الأمر ليس طبيعياً، وفي الدقيقة التالية كان الجميع يصرخون".

بالإضافة إلى الفتاة البالغة سبع سنوات أصيبت فتاة أخرى تبلغ 12 عاماً وأربع نساء في إطلاق النار الذي وقع قرب محطة يوستون المزدحمة.

وخرجت الفتاة الأخرى من المستشفى بعد إصابتها بجروح طفيفة في ساقيها.

وقالت الشرطة إن حياة النساء الأربع الأخريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و54 عاماً ليست في خطر، لكنهن لا يزلن في المستشفى.

وقال أحد الشهود لموقع "ماي لندن" الإخباري إن الرصاصات أطلقت بينما كان المشيعون الذين حضروا الجنازة يشاهدون حمائم وهي تُطلَق بعد المراسم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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