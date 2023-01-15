انطلق في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول السبت معرض فني يسلط الضوء على عالم الحيوانات الرقمية.

وفتح معرض ديجي زوو أبوابه لعشاق الفن في القاعة متعددة الأغراض بدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وقال المدير الإبداعي للمعرض آريت يلدز للأناضول إن الفاعلية توفر للزوار تجربة تكنولوجية متعددة الطبقات.

وأشار يلدز إلى أن هدف الفاعلية البحث عن سبل عرض الحيوانات أمام الناس دون إبعادها عن بيئتها الطبيعية.

وشدّد على أن المعرض يُقدّم طريقة مبتكرة للتواصل مع الحيوانات عبر الاستفادة من قوة التكنولوجيا.

وتمكن زيارة المعرض مجاناً داخل المركز بمنطقة تقسيم بين العاشرة صباحاً والسابعة مساءً كل يوم عدا الاثنين.