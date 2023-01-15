سياسة
4 دقيقة قراءة
صور | تفاصيل مقدسية وأحرف عربية بريشة فنانة تركية تعيش بالقدس
تعطي الفنانة التركية أوزلم آقا التي تعيش بالقدس منذ 5 سنوات مكانة خاصة لمدينة القدس في فنها وبخاصة البلدة القديمة. وتسلط لوحاتها الضوء على المقدسات بالمدينة والشوارع القديمة وتفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين.
صور | تفاصيل مقدسية وأحرف عربية بريشة فنانة تركية تعيش بالقدس
تعيش الرسامة التركية أوزلم آقا في القدس المحتلة منذ 5 سنوات / صورة: AA
15 يناير 2023

في مدينة القدس حيث تعيش منذ سنوات تسلط الرسامة التركية أوزلم آقا بلوحاتها التي تجمع بين الرسم والخط، الضوء على تاريخ المدينة المقدسة وهويتها وطابعها المعماري.

ولدت الرسامة أوزلم آقا (33 عاماً) في طرابزون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا ونشأت في إسطنبول وتعيش في القدس المحتلة منذ نحو 5 سنوات.

آقا، التي تعطي مكانة خاصة للقدس في فنها وبخاصة البلدة القديمة التي توجد فيها أهم الأماكن الدينية مثل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وتسلط الضوء في لوحاتها على الأماكن المقدسة بالمدينة والشوارع القديمة وتفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين.

واهتمت آقا بالرسم والخط منذ نعومة أظفارها، فيما بدأت تعمل بمجال الرسم بشكل احترافي منذ أكثر من عشر سنوات، فضلاً عن تنظيمها دورات تدريبية على الرسم ورسم قصص الأطفال المصورة، إضافة إلى مشاركتها بمشاريع فنية لمنظمات غير حكومية ونشر أعمالها في مجلات مختلفة.

ترميم مخطوط لجدتها

وفي حديثها للأناضول قالت آقا إن "هوية القدس والحياة اليومية للمقدسيين أثرت في رحلتها الفنية وانعكست على أعمالها".

وأشارت إلى أن اهتمامها بالرسم والخط بدأ منذ سنوات الطفولة.

وقالت آقا: "عندما كان عمري 8 أو 9 سنوات، طُلب مني ترميم مخطوط كتبته جدتي (بالأحرف العربية) ويحتوي على مجموعة من الأدعية والأوراد. لقد عُرفت بكوني عاشقة لهذا العمل من قبل الأسرة والمحيط الاجتماعي".

ولفتت آقا إلى أنها تلقت خلال سنوات دراستها الجامعية دروساً في الخط من أستاذَين شهيرين في فنون الخط العربي، وهما محي الدين سرين في خط الرقعة وداود بكتاش في خطَّي النسخ والثلث.

لكل حرف لغز وقصّة

وتعمل آقا على الجمع بين الرسم والخط في لوحاتها التي تتكون عادة من أحرف فقط، وأحياناً من عبارات مقتبسة من إحدى الأغاني التراثية أو القصائد الشهيرة.

وحول معاني الخط العربي في أعمالها الفنية، قالت آقا: "أعتقد أن كل حرف يحتوي على لغز وقصّة. مثل الحروف المقطّعة في القرآن الكريم. على الرغم من أننا لسنا على علم بمعانيها فإنني أعتقد أن لها معاني عميقة".

القدس ملهمة للفن

وفي إشارة إلى عشقها لمدينة القدس حتى قبل إقامتها فيها، قالت آقا إن لوحاتها اكتسبت عمقاً أكبر بالتزامن مع إقامتها في القدس التي تثري الروح والثقافة.

وأوضحت أنها ترسم لوحاتها بشغف كبير وشعور عميق بمعاني الكلمات، وأنها تعكس هذا الشعور في اللوحات.

وتابعت: "لدي ابن يدرس هنا في القدس الشرقية. عندما جاء موسم قطف الزيتون شارك ابني في الأنشطة المرافقة للموسم وفق توجيهات مدرسته".

"لقد تأثرت كثيراً بهذا النشاط وابني بدوره بدأ بعد مشاركته في نشاط قطف الزيتون بترديد الأغاني الشعبية وارتداء الملابس التقليدية الفلسطينية والتحدث ببهجة عن مشاركته في هذا الحدث، وأنا بدوري تمكنت من إنجاز مجموعة من الأعمال الفنية تحت تأثير هذه المشاعر"، تكمل الفنانة التركية.

وذكرت آقا أن القدس تتميز بألوان ثقافية مميزة، إلا أن "وجود شعور بالأمل والحزن الناجم عن الأحداث السلبية التي أحدثها الاحتلال قد غير ألوان رسوماتها".

وختمت قائلة: "بدلاً من النظر إلى الجوانب السلبية للعيش في القدس، أردت أن أرمز في لوحاتي إلى استمرار الحياة على هذه الأرض. الناس هنا يعرفون ذلك، لذلك يتمكنون من التعافي سريعاً من الأحداث السلبية ومواصلة حياتهم اليومية بالضحك والفرح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us