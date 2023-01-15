مع تأخر وصول اللقاحات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمالي سوريا يواصل مرض الكوليرا التفشي فيها وسط ضعف البنية التحتية وكثرة المخيمات.

وكان النظام السوري تسلم قبل أسابيع مليونَي جرعة لقاح فموي ضد الكوليرا عبر منظمة الصحة العالمية، حسب ما أفادت وسائل إعلامه، فيما لم يصل اللقاح حتى الآن إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالاً.

عشرات الوفيات

وشهد الشمال السوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية آلاف الإصابات بالمرض وتسبب بوفاة عشرات في ظل ضعف البنية التحتية الصحية وعجز الإدارات المحلية والمنظمات عن وقف تفشيه.

وأسهم في تفشي المرض كثرة مخيمات النازحين التي تفتقر إلى شروط النظافة، كما أسهم نقص المياه الصالحة للشرب، والتلوث الناجم عن مشكلات في شبكات الصرف الصحي في ازدياد انتشار المرض.

وانتقد مواطنون تأخر اللقاحات عن مناطقهم، مطالبين المنظمات الدولية بتوفيرها وإطلاق حملة لقاحات بأسرع وقت قبل أن يتحول المرض إلى وباء عام يصعب التخلص منه.

من جانبها أفادت مصادر من القطاع الصحي شمالي سوريا للأناضول أنهم تلقوا وعوداً باستلام لقاحات الكوليرا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفاد ياسر نجيب رئيس اللجنة التنفيذية في فريق لقاح سوريا (محلي غير حكومي) بأن منظمة الصحة العالمية وافقت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على تزويد شمال غربي سوريا بلقاحات الكوليرا، متوقعاً وصولها خلال أيام قليلة.

وأشار نجيب إلى أن العمل يعتمد على توفير التمويل اللازم لتنفيذ حملة اللقاح، لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت، لافتاً إلى أن "فريق لقاح سوريا" أعد الخطط العامة للتنفيذ وسيجري العمل على تعيين الكوادر وتدريبها ورسم الخطط التفصيلية ريثما يصل التمويل من الجهات الداعمة.

اللقاح ليس كل شيء

وأضاف: "يجب أن نعرف أولاً أن اللقاحات جزء من خطة شاملة لمكافحة وباء الكوليرا ولا يمكن للقاحات بمفردها أن تقضي على الوباء".

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة مياه الشرب والحفاظ على خطوط نقل المياه وإضافة مادة الكلور إلى المياه لضمان قتل الكوليرا المنقولة عبرها.

وأكد نجيب ضرورة توعية السكان بطرق انتقال عدوى الكوليرا التي هي عادة عن طريق تلوث الطعام والشراب بفضلات الإنسان.

وأضاف: "كذلك من المهم توعية السكان بأعراض الكوليرا وأهمية اللجوء للطبيب بأسرع ما يمكن عند حدوث الإسهال وأهمية تعويض الماء والأملاح المفقودة من الجسم عن طريق شرب السوائل" .

من جانبه أكد واصل الجرك مدير البرامج الصحية في الرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما) لمراسل الأناضول أهمية لقاح الكوليرا لوقف انتشار المرض باعتبار اللقاح أحد الركائز التي يعتمد عليها للحد منه.

وأعرب عن اعتقاده أن اللقاح سيصل خلال الأيام القليلة القادمة، وربما خلال أسبوعين أو ثلاثة تنطلق الحملة الأولى للقاح الكوليرا الفموي شمالي سوريا.

ولفت الجرك إلى أن أعداد الإصابات لا تزال مرتفعة في المنطقة.

وأشار إلى أن الاهتمام بمراقبة مياه الشرب وتعقيمها بالكلور لضمان عدم احتوائها على جرثومة الكوليرا، وضبط شبكات الصرف المفتوحة وإغلاقها أهم عوامل الحد من انتشار المرض.

وذكر أن انتشار المرض في المخيمات أكبر من غيره من المناطق بسبب ضعف البنية التحية فيما يتعلق بالنظافة والمياه الصالحة للشرب.

إمكانيات ضعيفة

من جانبه أوضح الإعلامي محمد العبد الله لمراسل الأناضول أن القطاع الصحي في المنطقة بإمكانياته الضعيفة والمنظمات الموجودة على الأرض غير قادرة على مواجهة تفشي المرض دون توافر اللقاح.

وأوضح العبد الله أن أعداد المصابين والوفيات تزداد مع مرور الزمن وأن المواطنين في المنطقة يطالبون المنظمات الدولية بالإسراع في تسليم اللقاحات، وبخاصة أن تلك المنظمات سلمت مليونَي جرعة إلى مناطق سيطرة النظام قبل شهرين.

وشدد على ضرورة إزالة المخيمات القائمة واستبدالها بأبنية سكنية تأخذ بالاعتبار البعد الصحي، لأن الوضع في المخيمات يشكل بيئة مثالية لانتقال الفيروسات والأمراض المعدية وتفشيها.

واعتبر أنه "ما دامت المخيمات بقيت على حالها فإن المنطقة برمتها تكون عرضة لكل الفيروسات والأمراض".