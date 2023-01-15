أعلنت حكومة بيرو السبت حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق مع استمرار التظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي التي أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلاً منذ خمسة أسابيع.

ويُجيز هذا الإجراء الساري لثلاثين يوماً للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية كحرية الحركة والتجمع والحق بحرمة المنازل، وفق مرسوم نشر مساء السبت في الصحيفة الرسمية.

وبعد 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي اندلعت احتجاجات عنيفة في بيرو إثر عزل رئيس البلاد اليساري بيدرو كاستيلو واعتقاله بعد محاولته حل الكونغرس في مسعى منه لتجنب المساءلة بشأن مزاعم فساد.

وأثار عزله من منصبه احتجاجات في عموم البلاد خلّفت ما لا يقل عن 47 قتيلاً حتى الآن.

ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن كاستيلو الذي يقضي حالياً 18 شهراً في الحبس الاحتياطي.

وأعرب أوتارولا عن أسفه لسقوط الضحايا وقال إن الحكومة "أعلنت حداداً وطنياً وإنزال العلم إلى نصف الصاري يوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني تكريماً واحتراماً للذين سقطوا في هذا الوضع المأساوي".