سياسة
2 دقيقة قراءة
بيرو.. الحكومة تعلن حالة الطوارئ بالعاصمة ليما وسط استمرار التظاهرات
مع استمرار التظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي التي أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلاً منذ خمسة أسابيع، أعلنت حكومة بيرو السبت حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق، وفق مرسوم نشر مساء السبت في الصحيفة الرسمية.
بيرو.. الحكومة تعلن حالة الطوارئ بالعاصمة ليما وسط استمرار التظاهرات
حكومة بيرو تعلن حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق مع استمرار التظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي / صورة: AFP
15 يناير 2023

أعلنت حكومة بيرو السبت حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق مع استمرار التظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي التي أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلاً منذ خمسة أسابيع.

ويُجيز هذا الإجراء الساري لثلاثين يوماً للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية كحرية الحركة والتجمع والحق بحرمة المنازل، وفق مرسوم نشر مساء السبت في الصحيفة الرسمية.

وبعد 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي اندلعت احتجاجات عنيفة في بيرو إثر عزل رئيس البلاد اليساري بيدرو كاستيلو واعتقاله بعد محاولته حل الكونغرس في مسعى منه لتجنب المساءلة بشأن مزاعم فساد.

وأثار عزله من منصبه احتجاجات في عموم البلاد خلّفت ما لا يقل عن 47 قتيلاً حتى الآن.

ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن كاستيلو الذي يقضي حالياً 18 شهراً في الحبس الاحتياطي.

وأعرب أوتارولا عن أسفه لسقوط الضحايا وقال إن الحكومة "أعلنت حداداً وطنياً وإنزال العلم إلى نصف الصاري يوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني تكريماً واحتراماً للذين سقطوا في هذا الوضع المأساوي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us