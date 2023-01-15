أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني شهريار حيدري أن بلاده ستستلم مقاتلات سوخوي-35 روسية الصنع بعد 3 أشهر بموجب صفقة مبرمة مع موسكو.

وقال حيدري إن "مقاتلات سوخوي-35 التي طلبتها إيران من روسيا ستصل إلى البلاد مطلع العام المقبل (وفق التقويم الهجري الشمسي ويبدأ 21 مارس/آذار)، حسبما نقلت وكالة تسنيم للأنباء الأحد.

كما لفت حيدري إلى أن إيران طلبت من روسيا أنظمة دفاعية وصاروخية وطائرات هليكوبتر "ستصل جميعها قريباً".

وخلال الأعوام الماضية ترددت أنباء حول اعتزام إيران شراء مقاتلات طراز سوخوي-30 من روسيا.

إلا أن قائد القوات الجوية بالجيش الإيراني حميد وحيدي قال في سبتمبر/أيلول 2022 إنهم سيشترون مقاتلات سوخوي-35 من روسيا وإن شراء سوخوي-30 ليس على جدول أعمالهم.