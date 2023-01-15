سياسة
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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 بانفجار ذخيرة شرقي الضفة الغربية المحتلة
قال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه بتويتر إن "جندياً إسرائيلياً قُتل وأصيب ثلاثة جنود آخرين نتيجة انفجار ذخيرة بغرفة إقامتهم الليلة (السبت-الأحد) بقاعدة الجيش في غور الأردن".
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 بانفجار ذخيرة شرقي الضفة الغربية المحتلة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 في انفجار ذخيرة داخل قاعدة تدريب شرقي الضفة الغربية المحتلة / صورة: AA
15 يناير 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل جندي وإصابة 3 آخرين أحدهم جروحه خطيرة في حادث انفجار ذخيرة داخل قاعدة تدريب شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بتويتر الأحد إن "جندياً إسرائيلياً قُتل وأصيب ثلاثة جنود آخرين نتيجة انفجار ذخيرة بغرفة إقامتهم الليلة (السبت-الأحد) في قاعدة الجيش الإسرائيلي في غور الأردن".

وأضاف البيان: "بدأت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث. وفي نهاية التحقيق سترفع النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها. ووصلت رسالة إلى عائلات الجنود".

من جانبها قالت قناة "كان" الرسمية إن الحادث وقع في قاعدة تدريب تابعة للواء "كفير" أحد أكبر ألوية سلاح المشاة الإسرائيلي.

وذكرت أن تحقيقاً أولياً "أظهر أن مصدر الانفجار عبارة عن ذخيرة غير منفجرة جُمعت خلافاً للتعليمات من منطقة إطلاق نار خلال تدريب وإدخالها إلى سكن الجنود".

وحسب المصدر ذاته كان 7 جنود في الغرفة وقت الحادث أعلنت وفاة أحدهم على الفور، بينما نُقل 3 آخرون، أحدهم مصاب بإصابات خطيرة عبر مروحيات إنقاذ إلى مستشفيات بالقدس وتل أبيب.

وفي حادث مشابه قُتل في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري الجندي الإسرائيلي باروخ كبرتا برصاصة أطلقها آخر بطريق الخطأ في معسكر عنتوت بالقدس الشرقية المحتلة.

وعام 2022 قُتل 44 جندياً إسرائيلياً، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مسلحين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، و14 قضوا منتحرين، و17 في حوادث أخرى، بينهم 3 في حوادث عملياتية (قتلوا عن طريق الخطأ بنيران زملائهم)، حسب بيان لشعبة الأفراد (قسم القوى البشرية) التابعة للجيش الإسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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