أعلنت شركة إيني الإيطالية اكتشاف غاز جديد وصفته بـ"المهم" في بئر الاستكشاف نرجس-1 الواقعة في المياه الإقليمية قرب مدينة رفح شرقي مصر.

وذكرت الشركة في بيان الأحد أن البئر شهدت استخراج أحجار رملية حاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين، ما يؤشر على وجود الغاز الطبيعي، وقالت: "حُفرت البئر بعمق 309 أمتار تحت الماء".

ولم تُقدّم الشركة أي أرقام بشأن تقديرات الغاز الطبيعي في البئر.

وتبلغ مساحة امتياز منطقة نرجس البحرية المصرية 1800 كيلومتر مربع بشراكة تشغيلية بين شيفرون الأمريكية بنسبة 45% وإيني الإيطالية نفس النسبة، وشركة ثروة للبترول (مصرية) بنسبة 10%.

وأصبحت مصر مكتفية ذاتياً في الغاز الطبيعي بمتوسط إنتاج سنوي يتجاوز 64 مليار متر مكعب، معظمه يذهب إلى الاستهلاك المحلي.