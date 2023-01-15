سياسة
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ليبيا.. اجتماع جديد للجنة العسكرية المشتركة في سرت برعاية باتيلي
وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي الأحد إلى مدينة سرت لرعاية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حيث سيحضر مراقبو وقف إطلاق النار الليبيين ونظراؤهم الدوليين، وفق بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ليبيا.. اجتماع جديد للجنة العسكرية المشتركة في سرت برعاية باتيلي
باتيلي يصل إلى سرت لرعاية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة / صورة: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
15 يناير 2023

وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي الأحد إلى مدينة سرت وسط البلاد لرعاية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أن اجتماعات اللجنة العسكرية "سيحضرها مراقبو وقف إطلاق النار الليبيين ونظراؤهم الدوليين" دون تقديم تفاصيل.

ومنذ توليه مهامه في 25 سبتمبر/أيلول 2022 أعلن باتيلي عزمه استئناف الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020)".

وتضم اللجنة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات الشرق، وتجري حواراً منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة، وكان آخر اجتماع لها في أكتوبر 2022.

ومنذ مارس/آذار الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان، الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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