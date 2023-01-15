سياسة
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شاهد | عشرات الإصابات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة الألمانية ونشطاء البيئة
أصيب نحو 70 من عناصر الشرطة الألمانية في اشتباكات عنيفة مع متظاهرين من نشطاء البيئة يحتجون على توسيع منجم للفحم، فيما أعلن المحتجون وقوع عشرات الإصابات في صفوفهم بعضها خطيرة.
شاهد | عشرات الإصابات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة الألمانية ونشطاء البيئة
اشتباكات عنيفة بين شرطة ألمانيا ونشطاء البيئة ووقوع عشرات الإصابات / صورة: AFP
15 يناير 2023

أعلنت الشرطة الألمانية الأحد إصابة نحو 70 من عناصرها في اشتباكات عنيفة مع آلاف المحتجين المعارضين لتوسيع منجم فحم في غرب البلاد، فيما أعلنت الحركة المنظمة للاحتجاجات وقوع عشرات الإصابات في صفوف النشطاء، بعضها خطير لا سيما بسبب عض الكلاب وخراطيم المياه

وتظاهر حوالى 15 ألف شخص وفق الشرطة، 35 ألفاً وفق المنظمين، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، ضد توسيع منجم فحم حجري مفتوح يؤدي إلى تدمير قرية لوتزيرات في حوض الراين بين دوسلدورف وكولونيا.

وجاءت التظاهرة دعماً لنشطاء اعتصموا في الموقع وشرعت الشرطة في إجلائهم عنه منذ الأربعاء.

وأفادت الحركة المنظمة للاحتجاج السبت بوقوع عشرات الإصابات في صفوف النشطاء، بعضها خطير لا سيما بسبب عض الكلاب وخراطيم المياه.

وحسب الشرطة، جرى الشروع في إجراءات قانونية ضد نحو 150 شخصاً.

وذكرت الشرطة أن الوضع على الأرض كان "هادئاً جداً" الأحد.

وتعد عملية إجلاء النشطاء المعتصمين في لوتزيرات حساسة سياسياً بالنسبة للتحالف الديموقراطي الاشتراكي الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتز.

وتعتبر الحكومة توسيع المنجم ضرورياً لأمن الطاقة في ألمانيا لأنه يعوض جزءاً من الغاز الروسي الذي جرى التخلي عنه، وهو سبب يرفضه المعارضون باسم مكافحة الوقود الأحفوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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